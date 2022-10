Scatenato a 68 anni | L’incredibile confessione sul sesso del noto conduttore

Si è fatto notare al GF Vip per il suo animo insieme intellettuale e focoso: oggi, il noto conduttore si lascia andare a confessioni piccanti

È stato uno dei maggiori protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, in particolare, per le numerose polemiche che la sua grande passione per il “gentil sesso” ha generato sul web. Proprio questi suoi slanci impetuosi verso alcune inquiline, infatti, gli sono costati l’eliminazione a mezzo televoto…

Entriamo nei dettagli: parliamo di un grandissimo conduttore sportivo che, durante il reality manifestò un forte interesse nei confronti della sua inquilina Ainette Stephens. La donna, infatti, notò subito il suo interesse e cercò in tutti i modi di allontanarlo.

Il presentatore però non si arresè e compì un gesto che indignò il web: si accoccolò nel letto con l’ex Gatta Nera senza mutande e, in quella circostanza, avrebbe tentato anche di allungare le mani. Un atteggiamento che non passò affatto inosservato e che pagò caro con l’eliminazione.

Avete capito di chi parliamo?

Il conduttore non ha peli sulla lingua: ecco le sue “confessioni piccanti”

Amedeo Goria è una personalità che non si può proprio dimenticare, soprattutto perchè non smette mai di sorprendere. Nella sua ultima intervista a Novella 2000, infatti, si è lasciato andare a delle dichiarazioni alquanto hot circa la sua vita privata. Ecco cosa ha confessato…

L’uomo ha dichiarato con fermezza di tenere molto alla sua vita sessuale, nonostante sia arrivato ad una certa età: “Confesserei me stesso e il mio slancio vitale. Finché sarò portato a vedere nell’altro sesso un’immagine di bellezza, seduzione e intrigo, mi sentirò abbastanza giovane da darmi alla carnalità. Sotto quel punto di vista sono vitale come trent’anni fa, con però le ambizioni che competono a un uomo di quasi sette lustri” ha dichiarato.

Ha poi ammesso che ripeterebbe volentieri l’esperienza al GF Vip se gli venisse nuovamente data una possibilità: “Perché no!? È stata un’esperienza arricchente che oggi vivrei con maggiore consapevolezza. Anche all’epoca non credo di averla condotta male” ha ammesso.

Goria ha ammesso che non gli dispiacerebbe ricevere un nipotino da sua figlia Guenda, anche se ha temuto molto per la gravidanza extrauterina che si è ritrovata ad affrontare di recente: “Rischiò la vita e fu come vederla nascere una seconda volta. Anziché nonno sono quindi ridiventato padre della stessa splendida e incrollabile fanciulla, che è meglio”.

E con Vera Miales, con cui era impegnato ai tempi del GF, è ufficialmente finita, anche se ora sono buoni amici. Sulla loro differenza di età, però, ci ha tenuto ad esprimersi: Al giorno d’oggi questi tabù sono superati! No, non mi impressiona e non mi imbarazza. Anzi, la precedo nella prossima domanda: non mi imbarazza neppure che Vera sia poco più grande di mia figlia” .