Si immerge a mare da 11 anni per la moglie | Il motivo spezza il cuore

Lo fa ogni giorno da 11 anni, un uomo giapponese ha trovato un modo assai anomalo per essere sempre presente. Il motivo del gesto.

Un amore che vince tutto, quello di quest’uomo per la moglie è un esempio.

Una storia che spezza il cuore, un uomo che per 11 continua a immergersi in mare solo per lei, per sua moglie. Quando l’amore supera anche la morte non ci sono più ostacoli ed è assolutamente raro trovare un sentimento così forte. Dal 2011 infatti Yasuo Takamatsu continua a immergersi al largo della costa orientale del Giappone per trovare la sua amata moglie. Come mai?

Si immerge da 11 anni per trovare la moglie

Nel 2011, lo tsunami Tohoku ha distrutto la costa orientale del Giappone e in quella occasione la moglie è deceduta, ma il suo corpo non è stato mai trovato. Takamatsu ha iniziato a prendere lezione da un insegnate di sub e così per 11 anni si è continuato a immergere con la speranza di ritrovare il corpo defunto della moglie. “Continuerò a cercarla per terra e per mare – ha raccontato alla stampa estera – fino a quando non riuscirò a ritrovare il suo cadavere e a riportarlo a casa”.

Una speranza davvero viva nel suo cuore che fino ad ora non ha portato al risultato sperato. L’uomo è riuscito a trovare soltanto il telefono della moglie qualche mese dopo il disastroso Tsunami. Per lui resta un caro ricordo, l’ultimo di quella donna che ha tanto amato. In quello tsunami hanno perso la vita bene 20.000 persone di cui 2.500 ad oggi risultano ancora scomparse. L’unico desiderio dell’uomo è quello di dare una degna sepoltura alla moglie.

Quel maledetto giorno lui era a lavoro e nonostante i disperati tentativi di correre a casa per salvare la moglie, non ci è riuscito e l’onda anomala l’ha travolta. “L’idea di sopravvivere senza di lei è deprimente – ha spiegato – e voglio dedicare la mia vita a cercare di riportarla a casa. Vorrei poterle portare un fiore ogni giorno“. “So che potrei non trovare mai Yuko – ha continuato -. ma devo continuare a cercare. Solo così la mia vita ha un senso”.

Insomma tentativi disperati che Takamatsu ha fatto anche insieme ad altri familiari di dispersi che si immergono per cercare i loro cari. Forse è solo un modo per dare un senso al dolore, per darsi una speranza. Ma dopo 11 anni è assai improbabile che i cadaveri possano riaffiorare dall’oceano.