Avete mai visto un cavallo tuffarsi? | Alla scoperta dell’Horse diving, la folle disciplina che in pochi conoscono

Se siete amanti dei tuffi, forse conoscerete già questa bizzarra disciplina molto popolare alla fine dell’Ottocento. In caso contrario, è arrivato il momento di scoprire l’horse diving, ovvero il cavallo subacqueo.

L’Ottocento è stato sicuramente un secolo molto particolare, ha dato il via al gotico, ai “mostri” e alla scoperta della psiche, tutti aspetti che ribollivano sotto la superficie e che hanno conosciuto il loro massimo splendore durante tutta la seconda metà dell’800. Possiamo dire come, in qualche modo, sia stato tutto il preludio o la preparazione al secolo breve, quello che ha reso i mostri realtà prima, durante e dopo le due grandi guerre.

Se guardiamo al Novecento però con un po’ di timore e riverenza, non possiamo fare lo stesso con l’Ottocento che, in qualsiasi circostanza, ci affascina e ci conquista, forse soprattutto grazie proprio a quei mostri che sono rimasti tali sulla carta. Ma non solo. Si è trattato anche di un secolo di bizzarrie e una di queste è sicuramente l’horse diving, ovvero il cavallo subacqueo.

Forse conoscerete già questa strana disciplina sportiva – divenuta molto popolare alla fine del secolo – se siete amanti dei tuffi. Eppure, anche in questa circostanza non è detto che sappiate cosa sia l’horse diving.

L’attrazione del cavallo subacqueo

L’horse diving fu un attrazione molto popolare e seguita negli Stati Uniti e in Canada. La bizzarra disciplina prevedeva il tuffo del cavallo, insieme al fantino, da un’altezza di circa 20 metri dentro una piscina o fiume o comunque specchio d’acqua abbastanza profondo.

Ad inventare il cavallo subacqueo fu il soldato William “Doc” Carver molto probabilmente nel 1881, mentre stava attraversando un ponte sul fiume Platte, in Nebraska, che era parzialmente crollato. Il suo cavallo cadde e si tuffò allo stesso tempo, dando a Carver l’idea dell’horse diving. Da quel momento, il soldato addestrò vari animali e andò in tournée insieme a suo figlio, Al Floyd Carver, che costruì la rampa e la torre da dove far tuffare i cavalli.

Lo spettacolo divenne presto un appuntamento fisso presso il famoso locale “Steel Pier” di Atlantic City che continuò anche dopo la morte di Carver senior. Stiamo parlando ovviamente di altri tempi e di altri sensibilità. Motivo per cui non c’è da stupirsi se uno sport così cruento divenne molto popolare all’epoca. Col tempo, però, gli attivisti si fecero sentire, facendo pressione sull’abolizione di questo gioco che metteva in serio pericolo la vita non solo dei fantini, ma soprattutto dei cavalli.



Così durante gli anni ’70, la pressione degli attivisti per i diritti degli animali e il calo della domanda portarono alla fine del cavallo subacqueo dopo quasi un secolo. Sebbene ci sia stata una breve ripresa della disciplina nel 1993, l’horse diving venne apertamente osteggiato questa volta, portando alla definitiva scomparsa dello sport. I cavalli, infatti, a volte si tuffavano quattro volte al giorno, sette giorni su sette, senza riposare mai. Così nel 2012, quando ci fu un latro timido tentativo di reintrodurre il cavallo subacqueo, gli attivisti presentarono una petizione per abolire “un’idea colossalmente stupida”, come la descrisse il presidente della Humane Society degli Stati Uniti.