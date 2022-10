Bonus 200 euro in busta paga, ottime notizie: potreste riceverlo anche voi

Un nuovo bonus da 200 euro è previsto in busta paga per una determinata categoria: scopri se puoi riceverlo anche tu.

Ottime notizie per tutti: è in arrivo un aiuto, un nuovo bonus, che potreste avere tra pochissimo tempo, vi spieghiamo tutti i dettagli.

Buone notizie in tempo di crisi e caro energia. Con l’aumento delle bollette gli italiani non vedevano l’ora, finalmente, di ricevere una buona notizia: arrivano 200 euro di bonus per tutti in busta paga. Sempre più lavoratori potranno accedere a questo bonus che arriverà in busta paga secondo l’articolo 22 del DL n. 115 del 2022 (“Decreto Aiuti-bis”). L’indennità infatti è stata prevista sempre per più persone.

Per quanto riguarda i bonus, cin il Decreto Aiuti, vi potranno accedere più di una categoria. Il sostegno è stato creato per coprire anche quelle categorie che non avevano potuto avere il beneficio perché non facevano parte di coloro che potevano fare la domanda o perchè in maternità o perchè in cassa integrazione.

Bonus 200 euro: come fare per ottenerlo

I famosi 200 euro quindi potranno essere dati anche ad altre categorie. Con la busta paga di ottobre le categorie che prima erano state escluse potranno essere integrate. Ad anticipare la somma dovrà essere il datore di lavoro che potrà poi recuperare il bonus 200 euro al momento del pagamento delle tasse. Insomma una soluzione che va ad avvantaggiare anche chi era stato escluso in precedenza.

Come fare per richiedere i 200 euro? Con la circolare numero 111 del 7 ottobre 2022, l’INPS ha spiegato che bisognerà fare una dichiarazione da presentare al datore di lavoro. In questa si spiega di non aver già beneficiato dei 200 euro e pertanto si chiede di essere destinatari della somma che non era stata percepita in precedenza. Da parte loro il datore di lavoro dovrà verificare che il periodo di riconoscimento della contribuzione figurativa e così il credito verrà compensato dall’Inps con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022 con regolarizzazione sul flusso UniEmens.

Se dovesse esserci qualche problema ovvero se l’Inps dovesse vedere che il lavoratore ha già avuto il bonus e dovessero presentarsi quindi più compensazioni per lo stesso lavoratore, allora sarà l’Inps stessa a comunicare al datore di lavoro la quota che dovrà restituire recuperandola dal dipendente. Insomma se non avete percepito già i 200 euro potete richiederli, ma se avete già avuto accesso alla misura è inutile fare i furbetti perché verreste scoperti e dovrete restituirli all’istante!