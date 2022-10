Icona del wrestling entra nel Guinness World Record | La ragione riempie il cuore

Un ex wrestler ha stabilito un nuovo Guinness World Record, anche se fuori dal ring. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il celebre John Cena, uno dei più noti ex lottatori di wrestling, ha appena stabilito un nuovo record, ma in questo caso il wrestling c’entra ben poco.

Il Guinness dei primati ha riconosciuto all’attore e superstar della WWE (World Wrestling Entertainment) il maggior numero di desideri esauditi attraverso la fondazione Make-A-Wish, arrivando a 650. Nata come Capitol Wrestling Corporation e nota come World Wide Wrestling Federation e come World Wrestling Federation, è un’azienda statunitense di intrattenimento che si occupa principalmente di wrestling, oltre a film, musica, videogiochi e merchandising. Cena è diventato uno dei lottatori più popolari nella storia della WWE sin dal suo debutto nel 2002. Proprio nel corso di questo anno ha esaudito il suo primo desiderio e nel 2012 ha esaudito il millesimo desiderio della fondazione.

Un record da sogno

John Cena è proprio l’omo dei record e anche stavolta ce lo ha dimostrato in pieno. La sua lunga carriera nel mondo dell’intrattenimento è ormai nota a tutti, ma meno noto è questo straordinario record che al momento solo lui è in grado di vantare. La Fondazione Make-A-Wish aiuta a realizzare i desideri dei bambini a cui è stata diagnosticata una malattia potenzialmente letale. I bambini di età compresa tra i 2 anni e mezzo e i 18 anni possono scegliere di incontrare una celebrità, partecipare a un evento o fare un regalo a qualcun altro.

A quanto pare la presenza di John Cena è stata richiesta moltissime volte e quest’ultimo è riuscito ad accontentare tutti i bambini e i ragazzi che volevo incontrarlo. E l’ex wrestler lo ha fatto per un totale di 650 volte. L’ultimo desiderio è stato esaudito dall’attore americano il 19 luglio, giorno stesso in cui è entrato nel Guinness dei Primati. Il Guinness World Record ha dichiarato quanto segue: “Siamo entusiasti di celebrare John Cena e il suo coinvolgimento con la fondazione Make-A-Wish”.

Nel 2015 Cena ha esaudito il suo 500° desiderio. “Non posso dire quanto sia bello vedere i bambini così felici e le loro famiglie così felici, voglio davvero mostrare loro che è il loro giorno”, ha detto in un video prodotto per il canale YouTube della WWE. “Lascio perdere tutto. Non mi importa cosa sto facendo”. Make-A-Wish ha aggiunto in un comunicato che John Cena è la celebrità più richiesta e che nessuno, tranne quest’ultimo, ha mai esaudito più di 200 desideri nella storia della fondazione.