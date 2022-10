Maddie McCann, clamoroso: gravissime accuse per l’imputato numero uno

Il presunto colpevole per l’uccisione di Maddie McCann è finito nuovamente nei guai: ecco le accuse a suo carico.

Un pubblico ministero tedesco ha annunciato nuove accuse contro Christian Brueckner, l’uomo sospettato di aver rapito e ucciso la piccola Madeleine McCann nel 2007.

L’uomo sarà processato per tre accuse di stupro e due di abuso sessuale su minore. Tutte queste però non sono collegate al caso della McCann, ancora irrisolto.

Accuse contro il presunto colpevole della piccola Maddie McCann

Brueckner è stato accusato di aver violentato tre donne, tra cui una cittadina irlandese, che aveva 20 anni quando è stata aggredita nel suo appartamento in Portogallo, nel 2004. L’autore di quell’attacco ha agito in modo molto simile all’uomo che nel 2005 ha aggredito e violentato una donna di 72 anni, nella sua casa nella vicina Praia da Luz. Brueckner è stato condannato nel 2019 a sette anni di carcere per quel reato e sta attualmente scontando la pena in un carcere di Oldenburg.

Hazel B, la giovane ragazza attaccata da Bruwckener è venuta a conoscenza dell’uomo quando sono emerse nuove notizie sulle prove che lo collegano alla scomparsa di McCann. Queste le sue parole: “Sono rimasta a bocca aperta quando ho letto come aveva aggredito una donna nel 2005, le tattiche e i metodi che ha usato, gli strumenti che aveva con sé, quanto bene aveva pianificato il tutto”. Ho vomitato, ad essere sincera, perché leggendo la notizia sono tornata subito alla mia esperienza”. Le identità delle altre due vittime di stupro dietro le nuove accuse non sono state rivelate. L’accusa si è basata molto sulle testimonianze di Manfred S. e Helge B., che nel 2006 hanno rubato una videocamera e dei nastri dalla casa di Brueckner nel sud del Portogallo.

Secondo l’accusa, i nastri contenevano immagini di Brueckner che molestava altre due donne. “In un momento imprecisato tra il dicembre 2000 ed aprile 2006, Brueckner ha “sorpreso… e violentato un’anziana nella sua camera da letto. La terza vittima era una “ragazza di lingua tedesca di almeno 14 anni“ che l’indagato “ha legato nuda a un palo di legno nel soggiorno” della casa in cui viveva a Praia da Luz, in Portogallo. L’ha picchiata con una frusta e l’ha costretta a praticare sesso orale. Secondo i pubblici ministeri, le videocassette che ritraevano questi atti sono scomparse. L’uomosta affrontando anche due nuovi capi d’accusa per abusi sessuali su minori. Il 7 aprile 2007 avrebbe avvicinato una bambina tedesca di 10 anni mentre giocava su una spiaggia portoghese.

Secondo l’accusa, l’uomo tedesco, che indossava solo le scarpe, avrebbe afferrato la bambina “per il polso e avrebbe iniziato a eseguire movimenti di masturbazione” prima di lasciarla andare. Dieci anni dopo è accusato di essersi esposto con una bambina di 11 anni e di essersi masturbato in un parco giochi in Portogallo. La bambina è corsa dal padre e Brueckner è stato arrestato. Gli indizi che hanno portato alle nuove accuse contro Brueckner provengono in gran parte dalle indagini sul caso di Maddie McCann. L’accusa rimane convinta che Brueckner abbia rapito e ucciso la ragazza britannica, ma il suo corpo non è mai stato ritrovato e non c’è alcuna indicazione che un’accusa di omicidio sia imminente.