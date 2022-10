Occhio alle feci | Possono dirvi molto sulle vostre condizioni di salute

Sapete che anche i piccoli gesti quotidiani possono darvi un quadro chiaro sulla vostra salute? Ecco cosa potete capire andando in bagno

Per quanto la vita possa essere sempre molto veloce e frenetica, è bene far caso anche a piccoli dettagli della vita di tutti i giorni. Infatti, anche un gesto che siamo soliti compiere quotidianamente può fornire elementi in più sul nostro stato di salute: per questo, è bene fare attenzione anche a quando mettiamo piede in bagno…

Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Avete capito bene… sedersi sul wc è, oltre che un fisiologico e sacrosanto momento di tranquillità, anche un modo per interpretare alcuni messaggi del nostro corpo.

Osservare bene il fondale prima di tirare lo sciacquone non è affatto tempo perso: badare a colore, odore e consistenza delle nostre feci è un atto da non sottovalutare o prendere sottogamba.

Come riconoscere dunque quando qualcosa potrebbe non funzionare al meglio nel nostro corpo? Ecco una rapida guida per schiarirsi le idee..

Ecco cosa possono rivelare le feci sulla vostra salute

In primis, partiamo da come riconoscere feci sane, per cui dunque non serve preoccuparsi: basti sapere che, di base, sono composte per ¾ di acqua, e ¼ di fibre, batteri, muco e cellule varie. Altri dettagli: odore non troppo forte, forma cilindrica, consistenza media e color marrone chiaro o più scuro.

Cosa possono dire le nostre feci sul nostro stato di salute? Ecco alcune casistiche ricorrenti che potrebbero darvi una dritta. È sempre bene comunque rivolgersi ad un professionista in caso di problemi significativi per ricevere una diagnosi ad hoc.

In primo luogo, importante è considerare la frequenza dell’evacuazione: il numero ideale sarebbe di una/due volte al giorno. In caso di espulsioni più o meno frequenti di questo dato, potrebbero sussistere problemi al vostro apparato digerente, da approfondire nelle sedi opportune.

Anche il colore delle vostre feci può dire qualcosa sulla vostra salute: se sono nere, parliamo di presenza di sangue nello stomaco o nel primo tratto dell’intestino. Se tendono al rosso, a meno che non abbiate maniato barbabietole, potrebbe trattarsi di sangue presente nell’ultimo tratto dell’intestino, compresi ano e retto.

Se sono verdi o giallastre, potremmo parlare di malfunzionamento del fegato oppure un errato assorbimento dei grassi oppure ancora un affaticamento della cistifellea. Infine, se sono biancastre possono voler dire una produzione inadeguata di bile.

Importante è badare anche all’odore delle feci: è giusto che siano maleodoranti data la loro natura, tuttavia, se la puzza dovesse essere intollerabile, potremmo trovarci in presenza di problemi digestivi (come ad esempio Candida, morbo di Crohn, celiachia) oppure disturbi nel funzionamento di fegato e pancreas.