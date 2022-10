Pamela Prati e Mark Caltagirone, carta canta | Ecco come stanno davvero le cose

Il caso Mark Caltagirone non accenna a placarsi: dopo le ultime dichiarazioni della Prati al GF, spuntano inediti ed incredibili retroscena

Il ritorno dell’iconica Pamela Prati al Grande Fratello Vip è stata una grande sorpresa per il popolo del web e non solo: in primis, in quanto la sua prima esperienza al reality non terminò nel migliore dei modi. In secondo luogo, ma non meno importante, si credeva che il noto Mark Caltagirone Gate l’avesse abbattuta e affranta…

La showgirl, per chi non ricordasse bene la vicenda, si innamorò perdutamente di Mark Caltagirone, conosciuto online, tanto da fissare le nozze e prendere due bambini in affido. Nonostante le mille domande circa il suo aspetto durante le interviste, Pamela tendeva a sorvolare e difendere con insistenza la sua storia d’amore.

Davanti ai mille dubbi, l’evidenza si fece sempre più chiara davanti ai suoi occhi: è così che Pamela ammise di esser stata raggirata ed essersi innamorata di una persona che, in realtà, non esiste. Lo stesso vale per i suoi figli, Rebecca e Sebastian: a quest’ultimo, la donna dedicò anche un augurio di compleanno speciale, documentato al GF con un video (ve lo mostriamo in basso).

Caso Mark Caltagirone: ecco le ultime novità dopo le dichiarazioni della Prati

Le nuove e toccanti rivelazioni della Prati sono state seguite in diretta da numerosi telespettatori, tra cui anche chi, al tempo, indagò a fondo sulla vicenda Caltagirone. Primo tra tutti, il giornalista Giuseppe Candela, che seguì molto il caso per Dagospia. Proprio mentre andava in onda lo sfogo della showgirl, l’uomo ha così commentato…

“Abbiamo ‘perdonato’ cose peggiori, è in atto operazione pulizia. Ci sono accordi contrattuali. Detto questo, per onestà, ho lavorato a questo caso per mesi per Dagospia: tutte cazzate. Se ci sono delle vittime non si chiamano Prati, Perricciolo e Michelazzo. Sia chiaro. #gfvip”.

Il giornalista ha fatto così intendere che, a suo avviso, la situazione non è esattamente così come è stata mostrata sul piccolo schermo e, per avvalorare la sua posizione, ha aggiunto a sua volta dei dettagli importanti sul caso.

“A proposito di caso Prati e dintorni (Perricciolo/Michelazzo): una è ora parlamentare di Fratelli d’Italia e un’altra donna “truffata” è in corsa per guidare un ministero, sempre in quota Fdi. Dei bambini aveva parlato addirittura a Quelle brave ragazze con saluto in diretta” ha dichiarato.

E non è finita qui: “Mesi prima. Domenica In arriva dopo quando la situazione già si smuoveva… Cazzate su cazzate. C’era la data delle nozze ma in Comune non c’erano le pubblicazioni. Strano.E il Bingo? E le finte paparazzate per depistare? E i matrimoni inventati ogni dieci anni?” ha concluso.

