“Stavo per morire”: il drammatico racconto della famosa TikToker | Dietro la spensieratezza, il dramma

Ha raccontato tutto della sua vita, diventata famosa per aver ripreso un trend che crea polemica, ora stupisce con una storia drammatica.

La famosa tiktoker rivela cosa si nasconde dietro la sua spensieratezza: un dramma che non tutti conoscevano.

Diventata famosa per essere la ragazza spensierata, ideatrice di un trend che ha fatto discutere l’Italia intera per tutta l’estate, la famosa Tiktoker oggi vanta a1 milione di fan sulla piattaforma cinese. Dal sorriso dolce e lo sguardo ammaliante, ora ha deciso si raccontare un episodio della sua vita privata che non ha proprio nulla di leggero.

La famosa tiktoker racconta il suo dramma

Elisa Esposito, da tuti conosciuta come la tiktoker del corsivo, oggi si racconta in maniera inedita. Smesso il sorriso e la sua spensieratezza, la bella giovane milanese ha deciso di rivelare qualcosa in più di sé e ha raccontato ai fan tutto quello che la vita le ha dato, nel bene e nel male. La storia che ha raccontato infatti riguarda un momento in cui ha rischiato la vita, con esattezza svela tutto sul suo profilo seguitissimo.

Elisa ha spiegato che lei è molto di più dell’insegnante di corsivo, è una ragazza con un vissuto che non sempre è stato semplice. Ha deciso così di raccontare una disavventura, quando la sua vita era in pericolo e ha rischiato di morire.

La giovane prof social, che non è chiaro se sia tornata single o meno. Pare che anche questa sia stata una trovata social architettata da lei e dal fidanzato, ha svelato un dramma passato che l’è costato quasi la vita e in cui ha rischiato di rimanere senza vista. Il video in cui racconta questa esperienza drammatica, ha la seguente didascalia: “Una parte di me che non vi ho mai raccontato, ci tengo”. In particolare l’aneddoto risale al 24 luglio 2002 ovvero quando Elisa è nata. La madre iniziò a non sentire più la bambina nella pancia, era al nono mese, ma proprio in quei momenti concitati la piccolina ha rischiato la vita.

Le sue parole su Tik Tok: “Sono passati 20 anni da quel giorno, la cicatrice c’è ancora e la porto con tanta felicità, ormai fa parte di me, anche se tendo a nasconderla spesso”. Di fatto la mamma, non sentendola nella pancia, corse in ospedale e dopo tante visite ebbe la comunicazione ovvero che il il cordone ombelicale si era annodato al collo. La bimba rischiava al vita così venne effettuato un cesareo imminente. Per pochi millimetri la piccola Elisa avrebbe rischiato la vita oppure la cecità. Nacque sotto peso, di appena due chili, ma fortunatamente poi tutto andò per mil meglio!