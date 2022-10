100.000 dollari per un bacio | La molestia costa cara al famosissimo attore di Hollywood

A Hollywood gli scandali non finiscono mai: a far parlare, un ennesimo caso di molestie da parte di una famosa stella del cinema mondiale

Il clima ad Hollywood non sembra in alcun modo distendersi: dopo Harvey Weinstein, il regista Paul Haggis, l’attore Kevin Spacey e tantissime altre personalità del mondo del cinema, anche un altro iconico personaggio è stato accusato di molestie sessuali sul set di un film che stava girando. Ecco tutti i dettagli…

Si tratta per lui della prima denuncia ricevuta in tal senso, anche se in passato già un episodio aveva destato scalpore: a renderlo noto, l’attrice Geena Davis, al tempo sua collega sul set.

Durante le riprese di Scappiamo con il malloppo nell’89, l’attrice affermò che l’attore in questione aveva insistito per usare in scena su di lei un particolare strumento per i massaggi. Lei urlò per evitare che ciò avvenisse, in quanto nessuno agì per fermarlo.

Ancora molestie a Hollywood: ecco cosa è successo stavolta

È arrivato a ben 72 anni, ma nonostante questo Bill Murray non sembra aver perso fascino e, soprattutto, energie. Secondo le rivelazioni del sito Puck News, si sarebbe reso protagonista di un nuovo fatto sconcertante, stavolta sul set della pellicola Being mortal, adattamento del libro di Atul Gawande. Ecco cosa sarebbe successo…

Pare che Murray, in un particolare momento di slancio, avrebbe spinto un’assistente di produzione su un letto allestito sul set per una determinata scena. L’avrebbe tenuta ferma col suo peso per poi baciarla sulla bocca e addosso.

Entrambi indossavano le mascherine anti-Covid, ma questo comunque non toglie gravità al gesto: tuttavia, mentre l’attore ha definito il tutto “scherzoso” e legato ad un atteggiamento flirtante da parte della ragazza, quest’ultima si è definita inorridita dal suo approccio sessuale.

Dopo la vicenda, la ragazza ha denunciato l’attore accompagnata da un altro membro della produzione, che aveva assistito alla scena. Secondo il sito, Murray ha accettato di risarcirla con 100.000 euro, a patto di ritirare la denuncia.

Quando fu chiesto all’attore di parlare della vicenda, non ha fornito molte spiegazioni: si è limitato a definire il tutto come una “diversità di vedute”. Ha ammesso, infatti, che per lui si trattava solo di un gesto buffo e bonario e che, dall’altro lato, non è stato interpretato allo stesso modo.

