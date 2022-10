Agente immobiliare mostra un appartamento | Quello che trova al suo interno è agghiacciante

Un lavoro senza emozioni è quello dell’agente immobiliare? Una situazione del genere cambierà per sempre il vostro modo di pensare.

A volte anche solo vedere una casa può rivelare grandissime emozioni, come in questo caso..

Potrebbe sembrare uno dei lavori più umili e semplici di sempre, ma fare l’agente immobiliare può nascondere le sue insidie, come è capitato a quest’uomo che si è ritrovato a fare i conti con una scoperta assai strana, proprio mentre cercava di mostrare un appartamento ad alcuni clienti. Si trovavano tutti e tre all’interno della casa quando tra una camera e l’altra d’improvviso è spuntato un imprevisto scioccante.

Agente immobiliare mostra appartamento: la scoperta è terribile

L’agente immobiliare è un lavoro complesso? A quanto pare così sembrerebbe. Quest’uomo infatti si è trovato a fare una terribile scoperta proprio mentre cercava di mostrare la casa a due possibili acquirenti. Nel dettaglio l’agente immobiliare ha trovato qualcosa che proprio non avrebbe immaginato.

Mentre era a Washington, insieme alla coppia, ha deciso di mostrare la casa. Stavano visitando nel dettaglio un’abitazione in una zona rurale dello stato ovvero Camas, quando hanno fatto la scoperta terribile. L’ufficio dello sceriffo della contea di Clark ha infatti spiegato che mentre avveniva la visita dell’appartamento, l’uomo e la coppia si sono ritrovati di fronte un cadavere.

Era lì disteso a terra un cadavere. Un’indagine per omicidio è stata avviata dalla Major Crime Unit che ha iniziato le attività investigative di quella che a quanto pare è una donna morta a casa di ferite di arma da fuoco. I residenti della zona sono stati interinati per capire cosa fosse accaduto. A quanto apre, rilevando le testimonianze, è stato scoperto che la donna era stata ammazzata da una possibile sospettata. Peccato che anch’essa sia stata rinvenuta morta in Oregon, deceduta a casa di una ferita d’arma da fuoco autoinflitta.

Insomma una vera assurdità quella che ha riguardato una scena che potremmo definire da film. Ovviamente gli agenti indagheranno al meglio per scoprire le cause del decesso e capire come mai nessuno abbia parlato della vicenda fino alla scoperta. C’è anche da dire che né l’agente immobiliare né la coppia che era in visita all’appartamento dimenticheranno quella terribile scoperta, un giorno davvero funesto. Una domenica in cui pensavano di poter visionare una casa per realizzare un sogno e invece si sono ritrovati a vivere un incubo.