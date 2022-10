Avere un figlio senza avere un partner | Nascono le app per la co-genitorialità: alla scoperta di Family4Everyone

Oggi avere un figlio senza avere un partner è una possibilità concreta. Se l’orologio biologico vi sta dando qualche campanello di allarme, non temete: i rimedi ci sono!

Sempre più persone oggi desiderano vere un figlio, ma non hanno un partner: come fare?

In un mondo in cui si è sempre più soli, capita maggiormente di non avere un partner e quindi di non poter costruire una famiglia che magari tanto si desidera. Una donna sente l’orologio biologico superati i 30 anni, sente che non potrà più avere un figlio se non si mette all’opera, ed ecco che in questo caso a risolvere un problema sociale ci pensa la tecnologia.

Avere un figlio senza un partner? Oggi si può

Stanno nascendo delle applicazioni dove a cercare un partner ci pensa il web. Attenzione però, la ricerca non è finalizzata a una storia d’amore, ma a trovare un partner con il quale poter fare un figlio. A mali estremi, rimedi estremi: quando non si è trovato l’amore nella vita allora bisogna semplicemente adattarsi e trovare un modo per realizzare ugualmente i propri sogni. Soluzioni alternative che portino alla felicità.

E così i modelli proposti da Copaping o Family4Everyone sono sicuramente un esempio da poter seguire, qualcosa che possa ridare speranza a chi ha pensato di non vedere mai il suo sogno che si avvera. Le app spagnole non funzionano come un app di incontri. Hanno lo stesso metodo di ricerca, ma quello che cambia è il fine: di cercano genitori, o meglio la co-genitorialità. Due persone che hanno un figlio senza avere una relazione affettiva o sessuale.

A leggerle certe cose potrebbero sembrarci alquanto strane, ma è solo un altro passo verso l’evoluzione della vita e dei rapporti sociali che, come diceva Zygmund Bauman in “Liquid Love”, risentono fortemente del vivere in una società liquida. “L’amore romantico come base della famiglia è in crisi”, e allora perché non esplorare nuovi modi per procurarsi la felicità da soli? Attraverso queste app è possibile trovare un partner per farlo.

Copaping, fondata a Barcellona, conta 10.000 utenti registrati mentre Family4Everyone è nata nel 2017 per aiutare le donne single. Sulle piattaforme è possibile fare test di compatibilità e accordi genitoriali per concordare tutto prima della nascita del bambino. Generalmente queste app sono utilizzate da donne single oppure uomini omosessuali over 40 che hanno un livello socieconomico alto. Certo oltre che a crearli i figli bisogna anche crescerli, ma questa è un’altra stori