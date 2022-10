Dopo Jessica Fletcher, un altro amatissimo personaggio de La signora in giallo ci ha lasciato

Altro grave lutto per il cast de “La signora in giallo”, dopo la morte dell’amatissima Jessica Fletcher, se n’è andato anche lui.

Non c’eravamo ancora ripresi del tutto dalla morte di Angela Lansbury scomparsa l’11 ottobre a 96 anni, meglio conosciuta come Jessica Fletcher, che ora dobbiamo dire addio ad un altro amatissimo personaggio de “La signora in giallo”. Questa serie, per quanto ormai “datata”, è diventata sin da subito un vero e proprio cult che ha legato il personaggio alla persona in maniera indissolubile. Forse non tutti sanno chi sia Angela Lansbury, ma tutti sanno fin troppo bene e sanno riconoscere l’iconica signora in giallo, la detective del secolo breve che ci ha fatto compagnia per tantissimi anni.

Ora però, un altro grave lutto ha colpito il cast de “La signora in giallo”. Si tratta di dell’attore Michael Callan, altro grande protagonista della serie cult. Callan è morto lunedì sera a 86 anni a causa di una polmonite al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills, in California. A confermare la morte dell’attore è stata la figlia, Rebecca Goodman, a The Hollywood Reporter.

Michael Callan era nato a Philadelphia nel novembre del 1935 e sin da subito aveva dimostrato una propensione e un talento naturale per l’arte in generale. Così l’attore, oltre recitazione, studiò anche danza classica e tip tap, in pieno stile hollywoodiano dell’epoca. Ma non solo. All’inizio della sua carriera, Callan fece la famosa “gavetta“, imparando anche difficili acrobazie in cambio di milkshake gratuiti.

In questo modo l’attore poté “pagarsi” le lezioni, offrendo ai ballerini che frequentavano il ristorante di suo padre degli ottimi shake. Quando aveva solo 15 anni, Michael Callan divenne un volto fisso del programma radiofonico locale – molto in voga all’epoca – “Horn & Hardart’s Children’s Hour“, ma si esibiva anche in diverse discoteche con lo pseudonimo di Mickey Calin. Insomma, Callan non perse tempo per perseguire il suo grande sogno.

Michael Callan: la carriera e la fatale signora in giallo

Dopo queste prime peripezie adolescenziali, Michael Callan decise di trasferirsi a New York per provare a dare una svolta decisiva alla sua carriera da attore. Il primo ruolo in assoluto lo ottenne nel 1954 recitando una piccola parte in “The Boy Friend”. Tre anni dopo, Callan prese parte a uno dei musical più memorabili e belli di sempre, “West Side Story”, interpetrando Riff, il leader dei Jets. Il successo del ruolo fu tale che la Columbia Pictures, decise di assumerlo nella rosa dei propri attori.

Da quel momento in poi, la carriera di Michael Callan decollò definitivamente, portandolo più e più sul piccolo e grande schermo. Citando solo alcune dei suoi lavori, Michael Callan ha recitato in “La pelle che scotta”, “Squadra di emergenza” e “Cat Ballou”, film western del 1965 con protagonista Jane Fonda, in cui è stato l’affascinante bandito Clay Boone. Ma a proposito di attrici che l’hanno affiancato nel corso della sua lunga carriera, un posto a parte è riservato proprio a “la Signora in giallo“, con protagonista Angela Lansbury, con cui ha recitato nel dodicesimo episodio della sesta stagione.