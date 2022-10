Li riconoscete 40 anni dopo? Sono rimasti identici ai loro meravigliosi personaggi

Anche se sono passati 40 anni dal primo ciak, i due attori sono rimasti fedeli al loro personaggio per tutto questo tempo, regalandoci un dolce “ritorno” nel passato. Ma solo per questa volta.

Le immagini di ieri al New York Comic Con hanno fatto il giro del mondo in un secondo e non sarebbe potuto essere stato diversamente. Due icone degli anni Ottanta sono apparse di nuovo insieme, scaldando di nuovo i cuori di tutti i fan di “Ritorno al futuro“, la fortunata saga fantascientifica che ha fatto proseliti in ogni parte del mondo e che è parte integrante degli anni Ottanta che non sarebbero stati di certo gli stessi senza le avventure di Doc e Marty.

Tuttavia, oltre al ricordo dei tempi passati e alla commozione generata dal momento, a restare impresso ieri è stato il tenero abbraccio tra Christopher Lloyd e Michael J Fox. I fan, infatti, hanno notato come l’attore si muovesse a fatica a causa del morbo di Parkison che pare essere peggiorato. Michael J Fox ha scoperto la malattia solo quando aveva 30 anni, quando i medici nel 1991 e all’apice della sua carriera gli hanno diagnosticato una forma di morbo di Parkison giovanile.

Per l’attore è stata una vera e propria batosta che ha condizionato la sua vita, nonché la sua carriera. Fu un periodo estremamente complicato per lui: Michael infatti divenne facile preda facile dell’alcol e della depressione e gli ci volle parecchio per fare i conti col Parkinson. Oggi però il nostro Marty McFly, dopo il ritiro dalle scene nel 2000 a causa del morbo di Parkinson, ha 61 anni e gestisce una fondazione a suo nome per finanziare la ricerca sulle cellule staminali. E ora, insieme a Christopher Lloyd, ha regalato un “ritorno al passato” ai fan che non li hanno mai dimenticati.

ComicCon di New York e il ritorno di Christopher Lloyd e Michael J Fox

“Lavorare con Chris è stata la parte migliore di questo film, perché è semplicemente geniale”, ha detto Michael J Fox durante la reunion di “Ritorno al futuro” che si è tenuta ieri al ComicCon di New York. I due attori, infatti, hanno dimostrato al grande pubblico non solo di avere la stessa complicità di 40 anni fa, ma di volersi bene ed essere amici sinceri l’uno per l’altra.

Gli attori parlando della trilogia di film che li ha resi icone internazionali, hanno parlato anche del backstage e di alcuni dietro le quinte, mentre ricevevano più di un fragoroso applauso dal pubblico. I due hanno raccontato della prima volta sul set, quando si sono conosciuti. Michael J Fox, infatti, non avrebbe dovuto interpretare Marty McFly, il ruolo era di Eric Stoltz. “Ero preoccupato di dover ricominciare tutto da capo”, ha spiegato J Fox ” ma inaspettatamente si è creata un’immediata chimica”, la stessa che abbiamo ritrovato in quel lungo abbraccio.