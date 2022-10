Quanto guadagna Pippo Baudo? La sua pensione è da capogiro

Pippo Baudo è il conduttore più professionale e capace di tutti i tempi, tuttavia, l’entità della sua pensione lascia davvero a bocca aperta

Pippo Baudo è senza ombra di dubbio il presentatore più amato e conosciuto nel nostro Paese: ha condotto, infatti, programmi famosissimi e super amati dai telespettatori italiani, primo tra tutti, il Festival di Sanremo. Nonostante il suo grande successo, la cifra a cui ammonta la sua pensione vi lascerà senza parole…

Del conduttore ormai si sa ben poco, dato che ha “fatto perdere le sue tracce”, probabilmente per godersi la vecchiaia in tranquillità. Le sue ultime dichiarazioni risalgono alla scomparsa del suo amico e collega Alberto Angela, avvenuta diversi mesi fa.

Ha, infatti, rilasciato ad Adkronos delle toccanti dichiarazioni, riportate da Caffeina: “L’Italia deve molto a Piero Angela, ogni italiano gli deve qualcosa, per aver imparato qualcosa da lui. Ad ognuno di noi ha spiegato qualcosa. Dobbiamo ricordarlo con grande gratitudine e dalla Rai mi aspetto un gesto concreto per onorare la sua memoria. Mi aspetto che gli venga intitolato un pezzetto di Rai, perché lui davvero ha incarnato il servizio pubblico nella sua accezione più pura”.

Pippo Baudo, ecco a quanto ammonta la sua pensione

A dare poi notizie sulle sue condizioni di salute attuali è stato suo figlio Alessandro dall’Australia (clicca qui per approfondire), che ha rilasciato queste dichiarazioni: “Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’”.

Queste sono, tutto sommato, le ultime notizie che si hanno in merito alle condizioni e alle parole del presentatore per antonomasia. A dare però ulteriori dettagli è stata la simpatica Orietta Berti, attualmente opinionista al Grande Fratello Vip.

Tuttavia, la cantante ha fornito un triste particolare in merito alla pensione che il conduttore riceva ogni volta a fine mese e, ve lo assicuriamo, quanto ha dichiarato va oltre qualsiasi aspettativa.

Sempre Caffeina ha riportato le dichiarazioni della donna: “Ho versato i contributi per 50 anni, ma nonostante ciò mi ritrovo con 900 euro di pensione così come Pippo Baudo”. Insomma, per parlare della sua pensione, ha tirato in ballo anche quella del famoso presentatore e no, non è affatto quel numero da capogiro che ci si può immaginare.

Che ne pensate delle parole della Beri? Sarà vero?