TikTok sfrutta le vittime della guerra? Lo scandalo delle donazioni scoperto in Siria

Un recente report ha messo in luce quello che si configura come un vero e proprio scandalo delle donazioni in Siria, che ruolo ha TikTok?

Il mondo intero ha imparato a conoscere negli ultimi anni la piattaforma social TikTok per via del successo che hanno fatto alcuni trend e per il pericolo rappresentato dal seguirne altri. Il social cinese è diventato nel frattempo la piattaforma di riferimento per i giovani di tutto il mondo, ma soprattutto per chi ambisce costruire una carriera professionale come content creator.

Similarmente a ciò che accade su Twitch, piattaforma social dedicata nata per lo streaming di contenuti videoludici, la maggior parte del profitto dei content creator è legato alla sottoscrizione degli abbonamenti al canale e alle donazioni. Il content creator chiede alla community un sostegno economico per continuare a poter produrre video e live streaming, ma in molti casi sono gli utenti stessi interessati al canale e al personaggio che donano autonomamente una somma in segno di apprezzamento.

Tale meccanismo è evidentemente apparso come un’opportunità per alcune persone in Siria. Da mesi, infatti, ci sono tantissime famiglie di sfollati che vivono nei centri assistenza e nei rifugi creati durante la guerra che stanno tutto il giorno in live su TikTok per richiedere donazioni e aiuti economici. Sul fenomeno ha indagato la BBC ed ha scoperto che il 70% delle donazioni non arriva ai destinatari, ma viene trattenuto.

Allo scopo di comprendere meglio come funziona il meccanismo delle donazioni per le vittime della guerra in Siria, la BBC ha creato un finto account e provato a trasmettere una richiesta di donazione. Nella prima giornata di live, l’account dell’emittente britannica ha ricevuto 106 sterline (121 euro circa), ma di questa somma solo 33 sterline (37,79 euro) sono rimasti a disposizione del titolare dell’account. La domanda che si sono posti i giornalisti, dunque, è stata: a chi rimane il 69% della donazione?

TikTok sfrutta le vittime della guerra? Lo scandalo delle donazioni

Una volta avuta prova di quali sono le percentuali di guadagno sulle donazioni, la BBC ha contattato i responsabili della piattaforma social per ottenere delle spiegazioni. TikTok ha risposto che la percentuale che trattiene dalle donazioni è di parecchio inferiore al 69%, ma non ha voluto specificare a quanto ammonti. Inoltre ha specificato che le policy del social non permettono un simile utilizzo della piattaforma, proprio per evitare che vi siano fenomeni di sfruttamento e truffe. Su quanto sta accadendo in Siria, dunque, l’azienda cinese aprirà un’inchiesta e cercherà di venire a capo della situazione.

Com’è possibile dunque che si sia creato un simile giro di denaro? Chi ne sta traendo beneficio? L’importante emittente britannica ha scoperto che ci sono degli intermediari siriani che forniscono ai rifugiati e ai profughi sia i telefoni che gli account al social per permettere le dirette streaming. Gli stessi intermediari si occupano poi di tramutare la moneta digitale in moneta locale, un passaggio in cui i presunti destinatari della donazione perdono un ulteriore 10% al cambio e una percentuale del rimanente che viene destinata agli intermediari. Dei 37 euro circa rimasti all’account creato dalla BBC, infatti, solamente 22 sono arrivati al destinatario della donazione.

Gli intermediari siriani hanno spiegato che lavorano per delle aziende cinesi collegate a TikTok. Queste ricevono infatti un mandato dall’azienda che gestisce il social per aiutare i content creator a monetizzare e migliorare le loro live. In cambio di questo servizio, le aziende affiliate a TikTok ricevono una percentuale delle donazioni che gli utenti fanno ai content creator.

Insomma il 69% di ogni donazione fatta ada una vittima della guerra in Siria viene detratto da TikTok e dall’azienda che si occupa di dare mandato agli intermediari per aiutare i content creator. Un 10% viene perso al cambio e il 33% del rimanente viene trattenuto dagli intermediari. Se si considera che, in base ai calcoli effettuati sulle dodici famiglie monitorate dalla BBC, ogni account genera un profitto di 1000 sterline (1.145,18 euro) l’ora, si configura un traffico di denaro decisamente importante.