Dalla Scozia alla Sicilia: l’incredibile parabola del leader di una delle band più importanti degli anni ’80

Il frontman del famoso gruppo inglese ha preso una decisione che spiazza: dall’Inghilterra alla Sicilia per vivere a colori!

Non siamo abituati a leader della musica o personaggi popolari che decidono di vivere in Italia, ma questa notizia ci fa davvero piacere.

Jim Kerr, leader dei Simple Minds, una delle band più importanti del mondo degli anni’80, è stato a capo del famoso gruppo per ben 40 anni. Dopo tutto questo tempo ha preso una decisione che ha fatto pensare molto, una nota positiva per il nostro paese che forse non si aspettava una cosa del genere. La decisione del frontman di venire a vivere in Italia.

In occasione della presentazione del nuovo singolo First You Jump, la seconda traccia dal 18° album in studio intitolato Direction Of The Heart, a Milano, per l’album Direction of The Heart, che uscirà il prossimo 21 ottobre, ha dichiarato: “Quando ho capito che la Brexit stava diventando una realtà ho deciso che la Gran Bretagna non dovesse più essere il mio Paese. Sono scozzese e nella mia Glasgow un po’ di titubanza sull’operato del Governo centrale c’è sempre stata ma la Brexit no, non si doveva fare”. Poi la decisione che ha spiazzato tutti

Jim Kerr chiede la residenza italiana: “Vivo in Sicilia da anni”

Dunque la decisione del leader che sono anni che vive in Sicilia e che produce musica nel nostro paese. “Nessuno dei miei amici o dei miei vicini di casa se ne sarebbe andato dall’Europa. Abito in Sicilia ormai da anni e ho deciso di chiedere la cittadinanza italiana”.

Presto quindi sarà cosa fatta e uno dei frontman delle band più popolari del mondo sarà italiano a tutti gli effetti, anzi siciliano per la precisione. Un amore che no è nuovo al leader che, dopo aver passato il lockdown in Scozia, ha preso la decisione definitiva di vivere in Sicilia, dove ha un albergo. “Prima della Brexit ho scelto di vivere qui per sempre. Pago le tasse da voi e non ho ancora il passaporto ma arriverà a brevissimo”.

La vera decisione di Kerr nasce tantissimi anni fa. A 13 anni quando ha scoperto che il mondo poteva essere a colori in Italia mentre a Glasgow era grigio. “Il rapporto con la Sicilia si è scatenato nel’83. In traghetto dalla Calabria ho visto l’Etna e mi sono meravigliato. Tanti amici, tanta natura e una donna fondamentale hanno fatto il resto”. Insomma un amore totale!