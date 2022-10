Grande lutto nell’universo di Harry Potter | Come stanno gli altri protagonisti della saga?

La notizia della morte di Robbie Coltrane ha fatto rapidamente il giro del web e ha profondamente rattristato soprattutto i fan di Harry Potter.

L’attore scozzese, venuto a mancare all’età di 72 anni, è noto al grande pubblico specialmente per il ruolo del mezzogigante Rubeus Hagrid nella famosissima saga del maghetto di Hogwarts.

Come riportato dall’Hollywood Reporter, l’artista si è spento in un ospedale vicino la sua casa di Lambert, in Scozia. Coltrane era malato da due anni – un’osteoartrosi che l’aveva ormai costretto sulla sedia a rotelle, ndr – e nessuna ‘magia’ è stata sufficiente per farlo rimanere ancora con noi.

La sua agente, Belinda Wright, ha confermato che il decesso è avvenuto venerdì 14 ottobre, senza fornire ulteriori dettagli. “Oltre a essere un attore meraviglioso, era intelligente, brillantemente spiritoso e dopo 40 anni in cui sono stata la sua agente mi mancherà”, ha detto la sua agente.

Robbie Coltrane ha vestito i panni di Rubeus Hagrid in Harry Potter e la pietra filosofale (2001), Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007) e Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Nel 2019 l’attore scozzese ha poi interpretato nuovamente il personaggio di Hagrid nel cortometraggio fantasy Hagrid’s Magical Creatures Motorcycle Adventure.

Nella sua carriera anche tanti altri ruoli

Ma la sua carriera non è legata soltanto ad Harry Potter. Robbie Coltrane è famoso anche per un altro importantissimo ruolo, ovvero quello del dottor Edward Fitz Fitzgerald nella serie Cracker, andata in onda tra il 1993 e il 2006. Grazie a questo ruolo l’attore scozzese è stato premiato anche con il BAFTA.

Inoltre, il compianto attore è comparso anche in due film di James Bond, Golden Eye e Il Mondo non basta: in entrambi i lungometraggi ha interpretato la parte di Valentin Zukovsky. Ha poi recitato in serie come Flash Gordon, Blackadder, Alfresco e Keep It in the Family.

Nel 1999 ha sposato la scultrice Rhona Gemmell: dalla loro unione sono nati due figli, Alice (1992) e Spencer, venuto alla luce nel 1998. Nel 2003 la coppia si è separata.

Ma come stanno gli altri personaggi di Harry Potter? Purtroppo i protagonisti della celebre saga hanno dovuto salutare già altri componenti del cast prima di Robbie Coltrane. Nel 2002 è infatti venuto a mancare Richard Harris, l’Albus Silente dei primi due film, poi sostituito da Michael Gambon.

Nel 2016 i protagonisti di Harry Potter hanno detto addio ad Alan Rickman, alias Severus Piton, morto per un tumore al pancreas. Richard Griffiths, che ha recitato nel ruolo di Vernon Dursley nel primo film, è deceduto nel 2013, mentre nel 2017 il pubblico ha salutato John Hurt, alias Garrick Olivander, anche lui morto per un tumore al pancreas.