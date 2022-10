Grande preoccupazione per la Regina, svelata la malattia | Cos’è il neuroma di Morton

Già da qualche tempo erano circolate voci molto preoccupanti sul suo stato di salute, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte della Famiglia Reale.

La regina Letizia di Spagna deve infatti fare i conti con una malattia che le sta causando una serie di problemi fisici anche piuttosto seri. Come accennato, le indiscrezioni sulla regina erano cominciate a diffondersi in seguito ad alcuni comportamenti della sovrana, ritenuti a dir poco insoliti.

Letizia di Spagna aveva infatti palesato alcune smorfie, probabilmente in seguito ai dolori che deve sopportare ogni giorno. Finora, però, nessuno era riuscito a capire quale fosse esattamente la patologia della regina.

La casa reale spagnola ha voluto fare chiarezza, informando non solo la popolazione iberica ma tutto il resto del mondo. La moglie di re Felipe VI, che ha celebrato lo scorso 15 settembre il suo 50esimo compleanno, è infatti affetta dal neuroma di Morton, una malattia a carico del piede e più precisamente del terzo nervo digitale comune.

Neuroma di Morton, cos’è? Tutto sulla patologia

Ma cos’è esattamente il neuroma di Morton? Il sito 20minutos.es spiega che la patologia è un ispessimento del tessuto attorno ad uno dei nervi delle dita dei piedi. Dato che viene classificato come tumore benigno non può essere individuato come cancro. La malattia, come specificato dall’American Mayo Clinic, si manifesta in seguito ad irritazioni, pressioni o comunque danneggiamenti ad uno dei nervi che vanno ai piedi.

Pertanto il neuroma di Morton viene facilitato da alcuni movimenti errati mentre si svolgono certi sport, ma anche da problematiche ai piedi come le borsiti, i piedi piatti e le dita a martello.

Un altro aspetto che sembra favorire l’insorgere del neuroma di Morton è il frequente utilizzo dei tacchi alti: chi ne è affetto, come appunto la regina Letizia di Spagna, dovrebbe rinunciarvi, ma al momento questa eventualità non viene nemmeno presa in considerazione dalla sovrana iberica.

Tuttavia, con il passare del tempo Letizia di Spagna dovrà necessariamente diminuire il suo utilizzo di scarpe strette e tacchi alti, provvedendo ad introdurre anche plantari e cuscinetti per rendere meno gravosa la malattia.

Coloro che sono affetti dal neuroma di Morton non mostrano alcun sintomo all’esterno, fatta eccezione per le smorfie di dolore che sono effettivamente comparse sul viso della regina Letizia nell’ultimo periodo.

Neuroma di Morton, si può curare: ecco come

I pazienti con neuroma di Morton riferiscono di provare una sensazione molto simile a quella che si prova quando si ha un sassolino nella scarpa. In altri casi viene percepito un dolore all’avampiede che si diffonde lungo i nervi fino alle dita dei piedi, scatenando intorpidimento, bruciore e formicolio.

Il neuroma di Morton si può curare, quantomeno per diminuirne l’entità. Oltre all’eliminazione dei tacchi alti e all’utilizzo di solette e cuscinetti, si può anche intervenire con iniezioni di steroidi nella zona colpita oppure con un intervento chirurgico per facilitare la decompressione del nervo.