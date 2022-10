La nicotina non si trova solo nelle sigarette ma anche in tanti alimenti: lo sapevate?

La nicotina non si trova solo nelle sigarette: la sostanza è presente anche in alcuni cibi che troviamo in tavola tutti i giorni: ecco quali

La nicotina è una sostanza che probabilmente tutti conoscono, anche solo per sentito dire. La maggior parte della gente la assocerà sicuramente alle sigarette, all’interno delle quali è contenuta e a causa di cui si crea quella sensazione di dipendenza. Tuttavia, in pochi sanno che è contenuta, seppur in dosi minori, anche in alcune tipologie di alimenti…

Ma cos’è esattamente la nicotina? Parliamo di un alcaloide, una sostanza tossica che alcuni organismi viventi producono per difendersi dai “predatori”. In particolare, le piante la producono per allontanare gli animali erbivori.

Come è ben noto, trattandosi a tutti gli effetti di una sostanza stupefacente, provoca una forte dipendenza, motivo per cui, se abusata, è difficile poi riuscire a farne a meno. L’effetto più frequente in sua assenza sono le cosiddette crisi di astinenza, che provocano ansia, agitazione ed irrequietezza finché non ne si assume una nuova dose.

Ecco in quali cibi puoi trovare la nicotina

Ebbene sì, anche in alcuni cibi è presente un dosaggio basso di nicotina. Se da un lato, dunque, potrebbe essere un rischio consumare questi alimenti a chi è allergico a tale sostanza, d’altra parte potrebbero trattarsi di ottimi alleati per chi vuole o sta smettendo di fumare. Ecco di quali cibi stiamo parlando…

Ci sono numerosi alimenti che contengono nicotina, in particolare nella famiglia della verdura. Andando più nello specifico, parliamo in particolare del gruppo delle solenacee. Primi tra tutti, i pomodori verdi poco maturi.

Questi tuberi, infatti, non solo contengono la sostanza in dosi minime, ma presentano al loro interno un altro alcaloide chiamato tomatina. A contenere nicotina ci sono anche le patate, soprattutto nella buccia e in presenza di germogli verdi.

L’alimento che, però, contiene più nicotina in assoluto è la melanzana, ma parliamo comunque di numeri irrisori: basti pensare che 10 kg di melanzane contengono la stessa dose di nicotina di una sigaretta.

La sostanza è presente anche in peperoni, peperoncini e cavolfiore, ma si tratta si sporadiche tracce e nei pezzi meno maturi. Uscendo dal gruppo della verdura, la nicotina è presente anche nel tè verde e nero.

Di contro, esistono parecchi cibi che contrastano l’effetto di questa sostanza: la melanzana in primis presenta al suo interno la nausina, efficace nel combattere i processi ossidativi.

Tra gli alimenti “benefici” troviamo anche spinaci (con vitamina b9), zenzero fresco, carote, melograno e cavolo nero…