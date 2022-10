La prova dei viaggi del tempo in un’antica lapide? | La nuova sconvolgente teoria

Un’antica lapide greca avrebbe spinto i cospirazionisti ad ipotizzare che l’uomo abbia viaggiato nel tempo e sappia dunque come spostarsi da un’epoca all’altra. Tutto per via di un dettaglio

C’è una nuova teoria secondo la quale vi sarebbero prove concrete del fatto che l’uomo, o per lo meno alcune persone, abbiano viaggiato nel tempo. E tale teoria, ultimamente diffusa tra i cospirazionisti, sarebbe legata ad un’antica lapide greca e, nello specifico, alla raffigurazione posta su di essa. Si tratta di un rilievo in marmo scolpito nel 100 a.C. che mostrerebbe una donna utilizzare, secondo le ipotesi, un laotop con porte Usb e questo sarebbe il motivo che ha spinto molti a ritenere che un viaggiatore del tempo possa averglielo portato.

La prova dei viaggi nel tempo in una statua di marmo?

La statua della grandezza di 37 pollici è chiamata Grave Naiskos Of An Enthroned Woman With An Attendant, ed è in mostra al J. Paul Getty Museum di Malibu, in California. Veniva utilizzata come lapide funebre e raffigura una donna seduta su una poltrona mentre una schiava tiene aperta, davanti a lei, una sottile ‘scatola’ pieghevole. La donna tocca il coperchio e guarda la parte superiore che, secondo le ipotesi circolanti in rete, sarebbe lo schermo di un laptop. Lungo il lato sono invece presenti due fori che si dice assomiglino a porte Usb o altri ingressi per i cavi.

Insomma la forma lascerebbe, secondo le teorie, poco spazio ad altre possibilità: quello tenuto tra le mani della donna sarebbe un oggetto tecnologico, un computer portatile o una sorta di schermo. E quindi qualcuno dovrebbe averglielo ‘portato’ da un’altra epoca attraversando il ‘continuum tempo-spazio’ e tornando indietro nel tempo.

Il video dei cospirazionisti

La base inoltre è troppo bassa per essere un portagioielli o un contenitore di qualsiasi tipo, secondo le ipotesi indicate in un video postato sul canale YouTube dei cospirazionisti Still Speaking Out. “Rappresenta un oggetto sorprendente che ha una sorprendente somiglianza con un laptop moderno o un dispositivo portatile”, si afferma nel video. “Quando guardo la scultura non posso fare a meno di pensare all’Oracolo di Delfi, che avrebbe dovuto consentire ai sacerdoti di connettersi con gli dei per recuperare informazioni avanzate”.

Ma di cosa si tratta davvero?

La spiegazione è più semplice, dicono gli esperti. Potrebbe simboleggiare quello che all’epoca era un tema comune nell’arte funeraria, che esprimeva la speranza che i propri cari avrebbero goduto degli stessi piaceri terreni nell’aldilà. L’oggetto potrebbe anche essere un paio di tavolette di cera, che sono state usate per scrivere, secondo quanto sostiene l’archeologa Kristina Killgrove su Forbes. Insomma la spiegazione reale sarebbe ben più concreta delle teorie cospirazioniste e legata con tutta probabilità ad usanze dell’epoca riguardanti l’arte funeraria.