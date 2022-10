La TV uccide | Il dramma di una 13enne: dopo la doccia accende la televisione e…

Tragedia per una ragazzina di 13 anni, morta mentre cercava di guardare la televisione. Ma cosa è successo esattamente?

Orrore in Brasile, dove una tredicenne è morta in una situazione a dir poco assurda. La storia ha veramente dell’incredibile. La protagonista della vicenda è Iorrany Ravick Soares Rodrigues, una ragazzina di 13 anni, nata e cresciuta nel paese sudamericano.

L’adolescente è morta dopo essere stata folgorata dal suo televisore quando lo ha toccato appena uscita dalla doccia. Proprio così. Una tragedia che ha dell’assurdo, ma che a quanto pare è accaduta veramente e purtroppo a rimetterci è stata una ragazzina.

La tragedia

Iorrany Ravick Soares Rodrigues era appena uscita dalla doccia e per rilassarsi un po’ aveva deciso di mettersi a guardare la tv ma mai pensava quanto poi è accaduto. Infatti, la ragazza mentre cercava di regolare il televisore ha preso la scossa.

Tutto questo è successo nella sua casa di Timon, un piccolo comune nella parte nord-orientale del Brasile. Ma come mai ha preso la scossa per aver semplicemente toccato la tv? Apparentemente Iorrany era ancora bagnata dopo essere uscita dalla doccia e la tragedia purtroppo è stata inevitabile. I soccorsi però sono giunti prontamente sul posto anche se non c’è stato nulla da fare. È stata dichiarata morta all’arrivo all’ospedale Alarico Pacheco. Secondo quanto riferito, il televisore era sotto tensione a causa di un cablaggio difettoso che incanalava l’elettricità attraverso il telaio. Non è ancora chiaro se sia morta toccando il televisore stesso o l’antenna collegata. Il suo corpo è stato portato via dall’ospedale dall’Istituto di Medicina Legale prima di essere rilasciato alla sua famiglia, ancora devastata dalla triste vicenda.

I funerali della ragazza si sono svolti alcune ore fa. Questa vicenda però non è la prima del suo genere. Infatti l’accaduto è avvenuto dopo che all’inizio dell’anno un adolescente è morto folgorato in Argentina, pochi istanti dopo aver lasciato il tavolo da pranzo. Angel Andrada aveva chiesto di poter ricaricare il telefono e pochi istanti dopo era stato trovato dai genitori con gravi ustioni. Un simile incidente è successo in Cambogia, dove una coppia di genitori è rimasta devastata da quanto successo alla loro figlia. La diciassettenne è stata uccisa dal caricabatterie del telefono nel suo letto. Khorn Srey Pov aveva appena fatto la doccia e come la ragazza del Brasile è rimasta folgorata dal caricabatterie dopo che si è addormentata su di esso.