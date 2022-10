Morire per colpa del sesso | Ad ogni calore un noto mammifero rischia grosso

C’è un piccolo animale peloso che ogni volta che è in calore rischia di perdere la vita. Scopriamo insieme di chi si tratta.

I furetti sono animali insoliti e il loro modo di andare in calore richiede comprensione e attenzione. Le femmine di furetto che non vengono fatte accoppiare o alle quali viene impedito di entrare in calore in altri modi possono soffrire molto.

Solo l’accoppiamento o la fine della stagione riproduttiva possono porre fine al calore di una furetta. Ciò significa che se la loro salute riproduttiva non viene compresa e gestita, potrebbe essere fatale.

Come prevenire la morte di un furetto

Se avete appena preso un furetto e/o non sapete bene come gestire la sua salute sessuale, vi consigliamo vivamente di prenotare un appuntamento con il vostro veterinario per conoscere i fatti e discutere di ciò che è meglio per il vostro furetto.

I furetti si accoppiano tra marzo e settembre, quando le giornate si allungano. Sia i furetti maschi che le femmine raggiungono la maturità sessuale nella loro prima primavera, il che significa che possono avere anche solo quattro mesi quando entrano in calore. Nel caso della furetta, quest’ultima produce estrogeni che riducono la produzione di globuli rossi. Ciò può causare anemia che, se non gestita, può essere pericolosa per la vita. Una volta terminato il ciclo di calore, può iniziarne un altro se la femmina è ancora nel periodo riproduttivo. Solo l’accoppiamento o la fine della stagione riproduttiva possono porre fine al calore di una femmina. Quindi, se non avete intenzione di far riprodurre il vostro furetto, il consiglio degli esperti è quello di impedire alle femmine di avere un ciclo.

Questo può essere prevenuto nelle femmine mediante la sterilizzazione, l’accoppiamento o la somministrazione di iniezioni o impianti ormonali. Il vostro veterinario comunque discuterà con voi le opzioni per trovare quella migliore per il vostro animale. Invece, per quanto riguarda i furetti maschi, possono essere castrati, sottoposti a vasectomia o a impianto di ormoni. La via ormonale è la più comune, ma ci sono pro e contro sia nell’approccio chimico che in quello chirurgico. La cosa fondamentale da ricordare è che dovete comprendere le opzioni e le implicazioni per il vostro animaletto peloso e agire per tempo, prima che la vostra femmina vada in calore.