Stiamo distruggendo il mondo: in 50 anni, il crollo della popolazione della fauna selvatica | Cosa rischiamo?

Il mondo per come lo conosciamo potrebbe scomparire nel giro di niente, come dimostra il crollo della popolazione della fauna selvatica.

Come un orologio che ticchettia accanto al nostro comodino, il mondo ad ogni cambio di lancetta ci avvisa che il tempo a disposizione sta per esaurirsi. Non è di certo una novità e nella recente campagna elettorale italiana, parte della sinistra ha inserito nel suo programma azioni concrete di sostenibilità ambientale. Ma le proposte allo stato attuale potrebbero non bastare, considerando anche la crisi energetica in corso che ha bruscamente frenato gli obiettivi prefissati per il 2030 del Green Deal europeo.

Eppure, la situazione resta abbastanza delicata. In soli 50 anni, che restano davvero pochi da un punto di vista meramente storico, la fauna selvatica è crollata del 69%. Si tratta di un dato allarmante che dimostra come in mezzo secolo più della metà della popolazione della fauna selvatica stia vivendo un’emergenza legata alla stessa sopravvivenza della specie.

A far presente questo dato preoccupante è stato il Wwf con il suo 14esimo rapporto globale sullo stato di salute del Pianeta, il “Living Planet Report“, che ogni anno fa il punto della situazione su tutti gli animali che popolano il nostro mondo. Come dicevano prima, il dato più allarmante resta il calo del 69% di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci dal 1970 fino al 2022.

Ma non solo. In America Latina, complice anche la deforestazione selvaggia e illegale dell’Amazzonia attuata dal presidente uscente del Brasile Jair Bolsonaro, e nei Caraibi la fauna selvatica ha raggiunto una perdita spaventosa, quasi il 94%. Proprio per questo, Il Living Planet Report 2022 ha lanciato un appello chiaro in vista della Cop15 di dicembre: “ci aspettiamo un ambizioso accordo in grado di invertire la perdita di biodiversità”. Ma cosa stiamo rischiando davvero?

La doppia emergenza del Wwf: un calo devastante destinato a peggiorare?

Proprio perché il calo drastico della fauna selvatica è legato ai cambiamenti climatici, sempre più presenti nell’agenda politica mondiale, il rapporto del Wwf ha posto un’attenzione particolare sulla perdita di ambienti naturali e la crisi climatica, proponendo, però, alcuni cambiamenti di sistema quasi obbligati per salvare il nostro Pianeta e garantire alla fauna un corretto habitat naturale.

“Una doppia emergenza, il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, minaccia il benessere delle generazioni attuali e future. Il Wwf è estremamente preoccupato da questi nuovi dati che mostrano un calo devastante delle popolazioni di fauna selvatica, in particolare nelle regioni tropicali che ospitano alcune delle aree più ricche di biodiversità al mondo”, ha spiegato Marco Lambertini, direttore generale del Wwf, come riportato ‘Rai News’.

Sono infatti tante le specie animali che stanno soffrendo e che sono a rischio, come il delfino rosa di fiume dell’Amazzonia. Stiamo parlando del più grande cetaceo di acqua dolce che nella sola Riserva brasiliana di Mamirauá ha avuto dal 1994 al 2016 un crollo del 65%. Un destino simile è toccato ai gorilla di pianura orientale, Gorilla beringei graueri, il cui crollo in Congo è stato addirittura dell’80% tra il 1994 e il 2019. Ma anche i cuccioli di leone marino dell’Australia meridionale e occidentale dal 1977 al 2019 sono diminuiti di due terzi.