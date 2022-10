Don Matteo 14, fan increduli | Ulteriori addii in vista

Le sorprese attorno alla fiction Don Matteo continuano a non finire: dopo Terence Hill, altri due attori potrebbero dire addio al cast

La fiction Don Matteo è da sempre una delle più amate e seguite dal pubblico italiano. In primis, in quanto unisce il genere giallo, dato dai casi che il parroco risolve puntata dopo puntata, alle divertenti e appassionanti storie d’amore tra i protagonisti. Due amatissimi attori del cast però potrebbero presto lasciare la soap…

Il primo duro colpo che i fan della serie TV hanno dovuto affrontare è stato proprio l’addio del grande Terence Hill che, per ben 12 stagioni consecutive, ha interpretato proprio il parrco più amato dagli italiani.

Da marzo di quest’anno, dopo l’addio di Don Matteo, la produzione non ha perso tempo e ha provveduto a trovare un suo degno sostituto ed erede: parliamo dell’inimitabile Don Massimo, il nuovo prete di Spoleto, interpretato dal grandissimo Raul Bova.

Secondo le indiscrezioni di BlastingNews però, ci saranno altri due grandi addii nel cast della nota serie Rai…

Don Matteo, ecco chi dirà addio al cast

La notizia pare quasi ormai ufficiale: pare che Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, che interpretano rispettivamente del capitano Anna Olivieri e del Pubblico Ministero Marco Nardi, potrebbero salutare l’amatissima fiction a partire dalla prossima stagione…

Appresa la notizia, i fan si sono letteralmente divisi in due fazioni: da una parte, c’è chi è rimasto molto male di questa decisione, considerato che ci si aspettava un’evoluzione della storia d’amore tra i due protagonisti.

D’altra parte, invece, in tantissimi hanno apprezzato la decisione di dare una sorta di ricambio al cast. Infatti, per qualcuno che se ne va, qualcun altro arriva e sì, pare sia già noto anche chi dovrà entrare a far parte della grande famiglia di Don Matteo.

Ebbene, pare che sarà Gianmarco Saurino la new entry della prossima edizione: protagonista prima a Che Dio ci aiuti e poi a Doc – Nelle tue mani di Luca Argentero, l’attore ha conquistato il cuore di numerosi telespettatori.

E infatti, le aspettative sono molto alte: tanti già non vedono l’ora di vederlo all’opera e scoprire quale sarà il ruolo che la produzione della fiction gli affiderà. Il vuoto che lasceranno Giannetta e Lastrico sarà così leggermente più colmato.

E voi che ne pensate di questi cambi? Siete contenti o preferivate il cast originario?