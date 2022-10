Guerra Nucleare: sarebbe una strage | Quali città italiane rischiano?

Vi siete mai chiesti in caso di una guerra nucleare quali regioni sono a maggiore rischio? Scopriamolo insieme.

Come potrete immaginare, se dovesse scoppiare una guerra nucleare in Europa, sarebbe una vera e propri catastrofe. Questa causerebbe un numero terrificante di vittime. Anche l’Italia ovviamente sarebbe colpita, ma quanti morti ci sarebbero e soprattutto quali sarebbero le regioni maggiormente colpite?

Ne è passato di tempo dallo scoppio dell’ultima bomba atomica. É accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli Stati Uniti hanno sganciato due bombe atomiche sulle due città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Però, con il conflitto che si sta svolgendo in Ucraina, molti temono un nuovo attacco atomico. IN questo caso, andremo incontro a delle conseguenze terrificanti, alle quali molti preferiscono non pensare. Ma quali sarebbero esattamente?

La Guerra Nucleare in Europa

In questo periodo milioni di persone si stanno chiedendo se siamo prossimi ad un attacco atomico. Qualora dovesse accadere, quali sarebbero le conseguenze? Bè, le previsioni degli esperti sono a dir poco terrificanti. Innanzitutto, già nelle prime ore si verificherebbe un numero impressionante di morti. Secondo le stime si arriverebbe a circa 34 milioni di vittime. Questo scenario includerebbe un attacco da parte della Russia e un successivo contro attacco degli Stati Uniti.

Una ipotesi che la maggiori superpotenze stanno studiando da decenni, ma che sembra sempre più vicina da quando la Russia di Putin nel febbraio del 2022 ha deciso di attaccare l’Ucraina. Nel caso di un’escalation nucleare, le conseguenze si farebbero sentire anche in Italia. I russi, con le loro bombe, potrebbero attaccare alcuni dei nostri obiettivi militari, come le basi aeree e navali. Nel Bel Paese, sono presenti le basi Nato di Ghedi e Aviano che ospitano la bellezza di 40 testate nucleari. Tra gli altri obiettivi che le bombe russe potrebbero prendere di mira ci sono le due caserme di Vicenza, quella di Livorno. Per non parlare della base navale di Napoli, quella di Taranto e la base aeronautica di Sigonella, situata nel comune siciliano di Siracusa.

Se la Russia decidesse di colpire gli obiettivi sopraccitati, ci sarebbero oltre 50 mila morti e quasi 200 mila feriti. La maggior parte delle vittime sarebbero quelle che si trovano nelle vicinanze di queste città. Per esempio, Napoli vedrebbe 21 mila morti, Vicenza oltre 10 mila. A Gaeta invece i bombardamenti provocherebbero 12 mila morti, mentre a Taranto più di 7 mila. Ovviamente ai danni causati alle persone andrebbero aggiunti anche quelli economici, ovvero il blocco delle più importanti infrastrutture del Paese. Ovviamente indecifrabili sarebbero anche i danni ambientali causati dallo scoppio della bomba atomica, per non parlare delle radiazioni, che devasterebbero l’ambiente per lunghissimo tempo.