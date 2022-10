La guerra in Ucraina prevista 30 anni fa? | Le parole dell’ex presidente sono da brivido

Uno degli ex presidenti americani potrebbe aver previsto la guerra che si sta svolgendo in questo momento in Ucraina.

Non c’è alcun dubbio che il mondo sia stato capovolto da quando, il 9 novembre 1989 è caduto il muro di Berlino, segnando l’inizio di una nuova era geo-politica. Questo però ha prodotto anche la situazione in cui oggigiorno noi tutti ci troviamo.

Quel periodo infatti il mondo ha visto l’ascesa di un Vladimir Putin, che alcuni mesi ha decido di invadere l’Ucraina. Una guerra che è stata in un certo modo prevista da uno degli ex presidenti americani. Stiamo parlando di Richard Nixon. Ma scopriamo nel dettaglio cosa ha dichiarato 30 anni durante un’intervista rilasciata alla tv americana.

La previsione

Nel 1992, quindi tre anni dopo la caduta del muro di Berlino, il presidente americano Richard Nixon ha rilasciato un’intervista, nella quale ha fatto delle previsioni che si sono rivelate piuttosto azzeccate, soprattutto sulla Russia.

A quel tempo stava emergendo una nuova dinamica geo-politica e con questa anche una nuova Russia come grande superpotenza. Tuttavia, il paese ha avuto difficoltà a trasformarsi in un’economia capitalista a libero mercato. Nixon ha fatto delle raccomandazioni non solo su ciò che gli Stati Uniti dovrebbero fare per aiutare, ma le conseguenze che potrebbero esserci se Gli Stati Uniti non lo facessero. Il Presidente ha detto che molte persone sono solite dire che la guerra fredda sia finita e che l’Occidente ha vinto, ma questo è vero solo a metà.

Quello che è successo è che i comunisti sono stati sconfitti. Ma le idee di libertà sono sotto processo. Secondo lui, se non funzioneranno ci sarà un ritorno a un nuovo dispotismo, che rappresenterebbe un pericolo mortale per il resto del mondo. In effetti, sempre per l’ex presidente degli Stai Uniti d’America, il mondo sarebbe stato infettato dal virus dell’imperialismo russo, che naturalmente è stato una caratteristica della politica estera russa per secoli. Quindi, anche il mondo e gli Stati Uniti avevano un grande interesse che la libertà avesse successo in Russia.

Se ci fosse riuscito, sarebbe stato un esempio da seguire per gli altri. Sarebbe stato utile per la Cina, ad esempio, e per gli altri Paesi comunisti rimasti. Se avesse fallito, per Nixon significava che gli integralisti in Cina avrebbero avuto una nuova vita. L’altro punto che si deve tenere bene a mente è che era di vitale importanza che avesse successo perché avrebbe significato che la Russia, che per 70 anni ha esportato o cercato di esportare l’idea del comunismo nel mondo, ora avrebbe esportato idee di libertà. Purtroppo da quello che abbiamo visto negli ultimi trent’anni, l’imperialismo ha avuto la meglio, per lo meno in Russia.