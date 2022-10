Perché costa così poco il pesce all you can eat? La risposta non è così scontata come credi

Almeno tutti una volta nella vita ci siamo chiesti come sia possibile che la formula all you can eat proponga sushi a volontà con prezzi contenuti. Ma siamo sicuri di star consumando così tanto pesce come crediamo noi?

Che sia un classico nigiri o un uramaki fusion fritto con Philadelphia sopra, tutti abbiamo ceduto al fascino del sushi in Occidente, meglio se a basso costo. La particolarità, nonché la fortuna, di molti ristoranti giapponesi in Italia risiede, infatti, nella formula all you can eat che ad un costo abbastanza contenuto permette di consumare porzioni di sashimi, carne noodles all’infinito, insieme al sushi ovviamente.

L’attrattiva maggiore insomma, anche se poi si paga una bottiglietta d’acqua pure due euro, è nel prezzo che, come in ogni caso fa la differenza. Nel corso degli anni, però, molti si sono chiesti dove fosse la fregatura, ovvero se dietro a menù dai 15 ai 18 euro a pranzo e da 20 o 26 a cena, ci fosse poi pesce conservato male oppure dalla scarsa qualità o ancora andato a male. In questo caso, tuttavia, è più componente pregiudiziale che si mescola alla leggenda popolare che non una verità assodata.

Noi italiani, infatti, siamo convinti che le cucine esotiche siano “sporche” o poco salutari di base, d’altronde noi siamo gli esportatori della dieta mediterranea nel mondo. Eppure, anche ristoranti italiani, così come quelli stranieri, possono riservare le stesse identiche sorprese, a dimostrazione del fatto che tutto il mondo è paese. Accantonato il pregiudizio, la domanda resta. Come è possibile infatti che il pesce possa costare così poco grazie alle formule all you can eat? La risposta, in realtà, potrebbe essere tutta una questione di marketing.

Salmone sì, ma non proprio all you can eat

Soprattutto negli ultimi anni si è fatta strada la teoria secondo cui si debba vivere un’esperienza insieme al consumo. Non è, infatti, il prodotto in sé, quanto quello che ci resta a fare la differenza anche per i nostri acquisti futuri. In tale ottica, anche l’all you can eat più che vendere pietanze di pesce a volontà, vende un’esperienza a volontà.

L’idea di potersi sedere e mangiare fino allo sfinimento ci sazia ancora prima di aver provato le bacchette per non fare brutta figura al ristorante. In realtà, infatti, mangiamo molto meno di quanto immaginiamo, proprio per questo il costo in sé e per sé può essere contenuto, soprattutto in base ai piatti che si ordinano. Fatta eccezione per il sashimi o qualche secondo a base di pesce, il 90% degli altri piatti è composto in gran parte da riso che “annulla” la quantità di pesce, che sia un nigiri o un hossomaki, poco cambia.

Nel caso del salmone, il pesce più usato per il sushi, questo proviene quasi esclusivamente da allevamenti norvegesi. Il prezzo del pesce è da considerarsi compreso di testa, pelle, ossa, ovvero parti di scarto ed è di circa 8.8 dollari al chilo. Ciò che resta alla fine, però, è all’incirca solo il 55% del peso originario. Fatte alcune eccezioni, di solito un cliente consuma circa 200/250 grammi di salmone, ovvero meno di 5 euro di costo del prodotto originario. Stiamo parlando quindi di una percentuale più che sostenibile sul fatturato e che permette di vendere a volontà per soli 18 euro l’all you can eat.