Pippo Baudo e quella violenza che non ti aspetti | L’incredibile racconto di Katia Ricciarelli

Pippo Baudo è da sempre l’emblema di solarità e simpatia: il racconto della sua ex Katia Ricciarelli mostra però una sua sfumatura inedita

Tutti conoscono la leggenda Pippo Baudo: presentatore per antonomasia e showman carismatico e completo, è stato negli anni uno dei professionisti più richiesti nel panorama televisivo italiano. Negli ultimi tempi, però, la sua assenza sta facendo discutere e si cercano sporadiche notizie su di lui grazie a dichiarazioni di amici e parenti…

In primis, è stato il conduttore ad esporsi in merito alla morte del suo collega Alberto Angela, spendendo solo parole di stima ed ammirazione per lui ad Adkronos: “Dobbiamo ricordarlo con grande gratitudine e dalla Rai mi aspetto un gesto concreto per onorare la sua memoria. Mi aspetto che gli venga intitolato un pezzetto di Rai, perché lui davvero ha incarnato il servizio pubblico nella sua accezione più pura”.

Dopodichè, suo figlio Alessandro ha dato notizie sulle sue condizioni di salute, tranquillizzando tutti ( clicca qui per saperne di più): “Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante” ha dichiarato.

Anche la sua collega Orietta Berti, attualmente opinionista al GF Vip, parlando della sua condizione economica, ha fornito qualche dettaglio sulla pensione mensile del noto conduttore, sconvolgendo tutti (clicca qui per scoprire la somma).

Pippo Baudo e quell’episodio sconcertante reso noto dall’ex soprano

A parlare del noto conduttore è stata anche una persona che gli è stata molto vicino in un periodo della sua vita: parliamo dell’ex soprano Katia Ricciarelli. La donna, però, ha ricordato e svelato un momento inedito della sua relazione con Baudo, in cui l’uomo ha sfoggiato una versione di sé a dir poco shockante…

La donna, ospite a BellaMa, ha raccontato al conduttore Pierluigi Diaco alcuni momenti trascorsi con Baudo. In particolare, ha ricordato quando alcuni suoi ex spettatori a teatro la contestarono, potandosi dei fischietti.

In una particolare circostanza, intervenne proprio il suo ex marito, reagendo in modo non proprio ortodosso. Ecco il racconto della Ricciarelli, le sue parole sono riportate da Leggo.

“Ero nel foyer del teatro che stavo firmando alcuni autografi. A un certo punto mio nipote ha riconosciuto in un fan che voleva l’autografo uno dei contestatori con il fischietto, così Pippo l’ha preso per la collottola e l’ha allontanato con un calcio nel sedere. E Baudo porta il 47 di piede… l’ho adorato” .