Re Carlo incontra la premier Truss, ma avete notato il particolare? | Il dettaglio è sorprendente

Un dettaglio davvero inaspettato sullo sfondo, è proprio il caso di dirlo, dell’incontro tra il nuovo Re d’Inghilterra e la premier britannica. Non è facile da notare ma è un particolare clamoroso

Il Regno Unito sta attraversando un periodo di alti e bassi davvero unico nel suo genere. Da un lato la recente scomparsa della sovrana, la Regina Elisabetta, dall’altro l’annuncio del passo indietro del Boris Johnson, da una parte il passo avanti di Re Carlo III, il nuovo sovrano del Regno Unito e dall’altro quello della neo premier, Liz Truss, chiamata a portare il Paese a guardare di nuovo ad un futuro roseo ma che si è trovata ad affrontare un serie di difficoltà a quanto pare insormontabili al punto che la sua popolarità è crollata nell’arco di una manciata di settimane, così come il valore della sterlina e si trova a fare i conti con un partito conservatore in rivolta. Insomma si cerca da una parte di avere fiducia nel nuovo Re e anche nell’erede al trono, l’attuale principe di Galles William, ma la situazione del Paese economicamente parlando è molto complicata e, come del resto accadrà anche in Italia, l’inverno per il Regno Unito sarà tutt’altro che roseo.

Il secondo incontro tra Carlo e la premier Truss tra gaffe e dubbi

Fatta questa premessa, nelle ultime ore Re Carlo ha incontrato la premier a Buckingham Palace. Si tratta del secondo faccia a faccia dopo quello immediatamente successivo la

scomparsa della monarca d’Inghilterra, avvenuto mercoledì nel corso della tradizionale udienza col primo ministro. E i riflettori non potevano che essere puntati su tutta una

serie di ‘dettagli’ riguardanti questo incontro, a cominciare da un’affermazione dello stesso King Charles, pronunciata proprio poco dopo l’arrivo della premier. Ovvero l’esclamazione “Dear, oh dear”, tale da suscitare tutta una serie di sospetti ed ipotesi, dato che queste parole, comunemente adottate nel linguaggio tradizionale dei ceti britannici di alto rango, solitamente suggeriscono dispiacere o stupore.

Non è chiaro se fosse effettivamente questa l’intenzione di Carlo o se abbia usato questa esclamazione solo come un modo per rompere il ghiaccio; certo è che lo scambio di saluti non è passato inosservato anche perchè è stato immortalato dalle telecamere. Ma non solo perchè poco prima di questo, all’affermazione “Your Majesty, lovely to see you again” della premier, Carlo ha risposto con una stretta di mano e l’esclamazione “back again”, ovvero “eccoci, ancora quì”. Ne è seguito un cordiale colloquio, non ripreso dalle telecamere. A molti il comportamento del Re ha fatto pensare che fosse preoccupato per la non semplice situazione politica del Paese, un vero e proprio terremoto scaturito dall’annuncio del governo di mettere in atto una manovra di bilancio caratterizzata da una serie di tagli di tasse in deficit.

Il clamoroso dettaglio alle spalle di Carlo e della premier conservatrice

Non è tutto perchè è i più attenti hanno notato un altro dettaglio, immortalato proprio dalla telecamera seppur per un breve istante. Prima che la surreale conversazione avesse

inizio infatti in molti hanno notato qualcosa di particolare nell’ufficio di Re Carlo e non si tratta della guardia ufficiale, il maggiore Johnny Thompson.

Si tratta, nello specifico, di una serie di cornici con foto. In una delle due istantanee è ritratta la regina Elisabetta ma è il secondo scatto che ha destato stupore: si tratta, infatti, di una foto ufficiale delle nozze tra Harry e Meghan risalente al 19 maggio 2018. Un dettaglio non da poco considerata la distanza tra padre e figlio ma anche tra i due fratelli Harry e Meghan. In tanti si sono detti incuriositi del fatto che quella foto, a dispetto dell’attuale rapporto tra Carlo ed Harry, si trovi in una posizione così privilegiata.