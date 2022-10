Allergico al sesso: l’incredibile vicenda di un 27enne | Ecco cosa gli succede

Un ragazzo soffre di una condizione alquanto unica e bizzarra: è allergico al sesso, o meglio ai proprio orgasmi.

Una rivista medica ha recentemente riportato un caso insolito in cui un uomo, di cui non si conosce il nome, è stato oggetto di uno studio a causa della sua rara condizione: è allergico ai propri orgasmi.

Il giovane di 27 anni soffriva di questa condizione da 10 anni. Ha dichiarato di aver evitato i rapporti sessuali per evitare di avvertire i sintomi influenzali che lo affliggevano dopo il sesso. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Urology Case Reports, quest’uomo non è l’unico a soffrire di questa condizione rara ma curabile, nota come “sindrome da malattia post-orgasmica”.

La rara sindrome

Lo studio definisce la sindrome da malattia post orgasmica (POIS) come “una causa debilitante di disfunzione sessuale nei maschi”. Spesso viene diagnosticata in modo errato a causa della sua scarsa familiarità, con il risultato di numerosi esami e trattamenti potenzialmente inutili. Secondo l’articolo, sembra che gli uomini affetti da POIS siano allergici al proprio sperma. “L’esatta eziologia della POIS non è chiara”, si legge nel documento. “Attualmente, la teoria più accreditata è che i sintomi derivino da reazioni allergiche di tipo I e IV al liquido seminale autologo”.

“Questa teoria è supportata sia dalle manifestazioni cliniche della POIS sia dal fatto che l’88% degli uomini sospettati di avere la POIS ha avuto test cutanei positivi allo sperma diluito”. La POIS è nota al mondo della ricerca medica solo da una ventina d’anni, con meno di 60 casi segnalati. I sintomi simil-influenzali, che comprendono estrema stanchezza o spossatezza, debolezza muscolare, febbre e sudorazione, irritabilità, difficoltà di memoria, problemi di concentrazione, naso chiuso e prurito agli occhi, iniziano subito dopo l’eiaculazione e possono durare fino a sette giorni dopo.

“Abbiamo avuto un paziente che non aveva una diagnosi di questo tipo e che dopo l’eiaculazione aveva tremori corporei e uno stato di trance. Ha visitato il nostro laboratorio diverse volte. E per ogni campione prodotto ha dovuto rimanere per circa 10 minuti finché il suo corpo non è tornato a uno stato più naturale/normale”. Questo quanto dichiarato da Christopher De Jonge, direttore del programma di andrologia presso l’University of Minnesota Medical Center. Il paziente di 27 anni coinvolto in questo recente studio ha accusato tosse, naso che cola, starnuti e un‘eruzione cutanea simile a un alveare sugli avambracci dopo l’orgasmo, che non era diversa in caso di rapporto sessuale o masturbazione.

Da un esame è emerso che il paziente soffriva di febbre da fieno e di un’allergia al melone, ma ha riportato un’analisi dello sperma normale e livelli di testosterone nella norma. Gli scienziati gli hanno prescritto un antistaminico, che secondo il paziente ha portato a una riduzione del 90% dei sintomi. Alla fine è riuscito ad avere una vita sessuale normale.