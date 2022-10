Caro bollette, come funzioneranno i riscaldamenti? Orari e regole zona per zona

Con il caro bollette il Governo ha messo in atto una serie di aiuti, ma anche delle regole da rispettare. Vediamo quali sono zona per zona.

Zona per zona ci saranno delle regole da rispettare per non fare gravi errori: quali sono?

Con la crisi energetica e il caro bollette, il Governo ha messo in atto una serie di accorgimenti che vanno dai bonus al risparmio. In Italia infatti bisognerà rispettare alcune regole, che variano zona per zona.

Crisi bollette: le regole per i riscaldamenti

Per l’accensione dei riscaldamenti ci saranno nuove regole infatti alle porte sarà un inverno decisamente diverso quello del 2022: i nuovi limiti sullo degli impianti termici e dei termosifoni sia nei luoghi privati che pubblici sono una necessità. Per fronteggiare al caro bollette il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del Mite, che è stato approvato dal Governo con un Decreto ministeriale firmato dal ministro della transizione ecologica: Roberto Cingolan è per tutte le regioni.

Si tratta nel dettaglio di un calendario che prevede il periodo di accensione diversificato, regione per regione, in base a zone che saranno divise per diverse condizioni climatiche. In totale l’Italia è stata suddivisa in ben 6 zone climatiche, come ha previsto il Mise.

Secondo il regolamento previsto dal decreto, l’accensione dei riscaldamenti dovrà essere ridotta di un’ora al giorno e solo per 15 giorni in meno rispetto agli anni precedenti. Prevista anche la riduzione delle temperature che sarà ridotta di un grado per le zone climatiche. Insomma cambiamenti tutto sommato non eccessivi. Se consideriamo che il surriscaldamento globale ha ridotto l’inverno e il freddo a pochissimi giorni l’anno non sarà nemmeno un grandissimo sacrifico rispettare queste regole.

Sulla base della temperatura media il paese è stato diviso in 6 zone climatiche designate con la la lettera da A ad F, dove F rappresenta la zona più fredda e quindi racchiude l’arco alpino con le province di Belluno, Cuneo , Trento, insomma la zona in cui le variazioni non saranno apportare a causa del freddo rigido. Nella zona più caldo invece, da Lampedusa a Linosa per esempio, quindi estremo Sud, le ore in cui i riscaldamenti saranno accessi diventeranno minime.

Zone e regioni non coincidono anche se per logica l più fredde saranno le regioni del Nord Italia. Zone centrali e costiere rientrano nella fascia media mentre le città della Calabria e della Sicilia nella fascia più alta. Ogni zona avrà il periodo e le ore massime giornaliere. Dalle 13 ore al giorno alle 5 sufficienti per la zona più calda. I periodi invece variano dal 22 ottobre in zona E all’accensione direttamente e l’8 dicembre in zona B ed A.