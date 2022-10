Che fine ha fatto il 17enne che uccise Chiara Gualzetti? | In carcere, uno scherzo shock

L’omicidio di Chiara Gualzetti resta una delle pieghe più atroci della cronaca italiana. Il suo assassino annunciò il delitto sui social

La 15enne fu uccisa da un coetaneo lo scorso 27 giugno 2021, ma adesso in carcere il suo assassino ha qualcosa da dire.

L’omicidio di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa da un coetaneo lo scorso 27 giugno 2021, non è rimasto impunito. Il ragazzo le diede appuntamento quel giorno funesto con la scusa di fare una passeggiata a Monteveglio, vicino Bologna. Nel frattempo il killer inviava a una sua amica un messaggio con emoticon esplicite: annunciava il delitto di Chiara.

Omicidio Chiara Gualzetti: che fine ha fatto l’assassino?

Emoticon con coltelli, sangue e una donna: la rappresentazione di quello che il killer avrebbe fatto di lì a poco. Per il suo il ragazzo aveva premeditato il delitto e anche le modalità orrende con il quale compierlo. A conferma di quell’atrocità sono le foto che quest’ultimo ha fatto con il telefono della vittima mentre lei era a terra agonizzante, straziata dal dolore inferto da quelle coltellate che le hanno strappato la vita. Il ragazzo è stato condannato a 16 anni e 4 mesi di reclusione. La sua è stata definita una “personalità fortemente disturbata, ma lucida e capace di intendere e di volere”.

Secondo il gup, Anna Filocamo, il killer ha: “assenza di empatia e senso di colpa”. Mentre si trovava in carcere infatti il killer ha manifestato tutto il suo compiacimento nell’aver commesso il delitto della povera Chiara. Con un barattolo ketchup ha simulato il momento dell’omicidio mostrando tutto il sangue versato, quello della vittima.

Anche durante la lettura della sentenza il killer mimava il segno ella vittoria mentre veniva data la sua condanna. Una personalità dunque dal compiacimento narcisistico, una persona che ha deciso di uccidere e non si sa bene il perché. Che colpe aveva Chiara? Nessuna se non quella di essersi confidata con un amico, di essersi fidata della persona sbagliata.

Tre giorni prima a un’amica in chat il killer scriveva: “Domenica dovrò fare fuori una ragazza di Monteveglio”. Diceva di provare un odio profondo per Chiara, non avrebbe mai mostrato nessun segno di pentimento nell’aver ammazzato a sangue freddo la povera e innocente amica. Anzi inizialmente avrebbe detto che tutto ciò lo aveva fatto perché una voce, un demone, gliel’aveva detto. questa versione però non hai mai convinto i giudici. Dietro questo ragazzo sicuramente però si nascondono gravi disturbi psichici.