“Inpiegato”: più che delle posizioni ultracattoliche, ci dobbiamo preoccupare della sua ortografia

Sappiamo tutto, ma proprio tutto, sulle posizioni ultracattoliche del nuovo Presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma cosa dire, invece, della sua grammatica? E’ tutta questione di “coppie felici”.

Sta ufficialmente prendendo forma il nuovo governo di centrodestra guidato dalla “supponente” Giorgia Meloni, così definita da Silvio Berlusconi, e cominciano anche le prime scaramucce che hanno spaccato in due già la coalizione di maggioranza, prima ancora di essersi insediata in Parlamento. Ha fatto discutere, infatti, per tante ragioni e anche diverse tra loro, la nomina di Ignazio La Russa come nuovo Presidente del Senato, ovvero la seconda carica più importante dello Stato.

L’idea, insomma, di consegnare il Senato a un nostalgico dei tempi che furono, estromettendo di fatto così Forza Italia, non è piaciuta a molti. Se c’è stato chi però dall’opposizione lo ha sostenuto per ottenere magari poi favori in cambio, di tutt’altro calibro è stata invece al nomina di Lorenzo Fontana, diventato presidente della Camera con una maggioranza compatta attorno al suo nome.

Il deputato leghista, infatti, ha ricevuto ben 222 voti, malgrado la ferrea opposizione del Partito Democratico che ha anche uno striscione con su scritto “No a un presidente omofobo Pro Putin”, subito dopo l’inizio della seduta per la votazione. Fatto sta Lorenzo Fontana è stato eletto, ma resta un presidente pieno di contraddizioni e di posizioni estremiste. Durante il primo governo Conte, Lorenzo Fontana è stato ministro della Famiglia e della Disabilità e poi brevemente agli Affari Europei.

Tra il 2018 e il 2019 il suo nome cominciò a circolare più per le sue idee che non per il suo operato da ministro. Durante quel periodo Fontana espresse chiaramente – e anche fieramente – le sue posizioni ultraconservatrici su temi come l’aborto, l’eutanasia, i matrimoni tra persone dello stesso sesso e i diritti delle donne, parlando di lui come un fervente ultracattolico che porta avanti le sue crociate contro unioni civili, migranti e interruzioni di gravidanza.

Lorenzo Fontana a lezione di grammatica

Eppure, più che le posizioni ultracattoliche, a preoccupare in queste ore è la sua ortografia che non segue per nulla l’ortodossia. Un documento, infatti, è finito nelle mani sbagliate e ora sta facendo il giro del web. Ma cosa ha scritto di così grave il nuovo Presidente della Camera?

In grammatica esistono le cosiddette “coppie felici”, ovvero coppie di lettere che stanno sempre insieme e sulle quali è difficili sbagliarsi. Stiamo parlando di “-mp” e “-mb” che, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi parola, quando devono essere accoppiate con una tra le consonanti -N e -M, opteranno sempre e dicasi sempre per la -M. Unica eccezione in tal senso è la parola “Benpensante” che, in quanto parola composta, ammette la presenza della -N prima della lettera P. O forse no.

A me non fa tanta impressione che sia Presidente della Camera, quanto che abbia tre lauree… pic.twitter.com/FwyUVd4XD8 — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) October 16, 2022

Lorenzo Fontana, infatti, ha ammesso un’ulteriore eccezione sulla parola “impiegato”. In un documento che il neopresidente ha presentato a Montecitorio, Fontana ha più volte scritto di essere un “inpiegato”, anteponendo così la -N alla -P, una delle regole più semplici della grammatica italiana, tanto che persino Luca Bizzari su Twitter ha esternato una certa preoccupazione sulle sue tre lauree.