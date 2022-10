Omnibus, figuraccia clamorosa: l’ospite rimane in mutande | Tutta colpa della webcam – VIDEO

Durante i vari lockdown, che hanno costretto milioni di persone a studiare e lavorare da casa, concetti come didattica a distanza e smart working sono entrati a far parte della quotidianità anche in Italia.

Tramite le varie piattaforme online è stato possibile prendere parte anche a riunioni, conferenze, assemblee e meeting: una comodità che viene sfruttata ancora oggi, nonostante il ritorno alla normalità. Tuttavia, proprio la possibilità di partecipare a questi appuntamenti rimanendo comodamente seduti sul divano o sulla sedia ha scatenato anche una serie di gaffe che sono diventate rapidamente virali.

In molti ricordano le frasi pronunciate ad alta voce da altre persone durante le dirette e le entrate di mogli o mariti nella stanza, a volte con pochi abiti addosso, fino ad arrivare ai partecipanti agli incontri online che ‘dimenticavano’ di indossare i pantaloni salvo poi essere scoperti una volta in piedi.

E’ successo qualcosa di molto simile nella puntata di ieri di Omnibus, il programma di attualità di La7.

Chicco Testa, la webcam si stacca e lo mette… a nudo

Il tema affrontato era quello dell’aumento dei prezzi del gas a causa del conflitto in corso in Ucraina e gli scenari per il futuro che appaiono tutt’altro che rosei. In collegamento con lo studio di Omnibus c’era anche Enrico Testa, noto come Chicco, presidente di Assoambiente.

Proprio mentre Testa stava cercando di esprimere la sua opinione in merito a questo argomento che sta facendo preoccupare molto le popolazioni europee, il presidente di Assoambiente è incappato in un problema con la sua webcam.

Mentre il dirigente d’azienda si accalorava in difesa del ministro Cingolani e del governo Draghi sul fronte delle energie rinnovabili, la webcam si è staccata dal suo computer ed è caduta sul divano su cui si trovava Testa. Un piccolo incidente, verrebbe da dire, se non fosse che la webcam ha rivelato che Chicco Testa non stava indossando i pantaloni durante la diretta con Omnibus.

Attenzione alle webcam che cadono

“Ecco come si ritroverà l’Italia”: utenti scatenati sul web

La conduttrice del programma di La7, Flavia Fratello, ha provato a far finta di niente, limitandosi a domandare al presidente di Assoambiente cosa fosse accaduto. Tuttavia, se da parte di Omnibus si è provato a mascherare il tutto, sul web la gaffe di Chicco Testa non poteva che diventare virale.

Il video ha avuto infatti una larga diffusione sui social, con tantissimi utenti che hanno commentato l’esilarante incidente capitato al presidente di Assoambiente.

“Ma cosa costa alla gente mettersi un paio di pantaloni? Fossero anche di tuta”, è uno dei commenti comparsi sui social dopo la gaffe di Chicco Testa.

“A già come si ritroverà l’Italia a breve, in mutande“, si legge invece in un altro commento, dove viene fatto un paragone con l’attuale situazione italiana.