Parrocchetto contro parroco: entra durante la messa e quello che fa diventa virale sul web – VIDEO

Un parrocchetto curioso si intrufola nella messa e si avvicina al parroco: la gag che si è instaurata tra i due ha divertito tutto il web

Un episodio singolare quello accaduto in Brasile, per la precisione, nello Stato di Minas Gerais. Il parroco Padre Márcio Aurélio stava celebrando la sua canonica messa quando un tenerissimo ospite ha fatto irruzione, facendosi spazio sull’altare e attirando l’attenzione dei fedeli presenti…

La scena è stata così simpatica che in moltissimi hanno filmato l’accaduto, divenendo in pochissimo tempo virale sul web. La storia e il video del siparietto sono stati forniti da La Zampa. Ecco dunque cosa è successo…

È il 2 ottobre quando Padre Márcio Aurélio celebra la messa prima di San Francesco nel Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento, nel comune di Liberdade. Ad un certo punto, un piccolo parrocchetto verde vola sull’altare, cogliendo il parroco di sorpresa. Cosa è successo dopo? Te ne parliamo nel dettaglio scorrendo in basso…

Parrocchetto curioso interrompe la messa: ecco cosa è successo

Il parrocchetto, casualmente verde proprio come la casula del parroco, ha iniziato a spostarsi qua e là sull’altare. Padre Márcio Aurélio non l’ha affatto cacciato, come in molti si sarebbero aspettati, anzi, l’ha lasciato fare, ma solo finchè non ha cercato di “sabotare” il momento dell’eucarestia…

Il parroco, infatti, stava proprio consacrando il corpo e il sangue di Cristo, come sempre accade verso la fine della messa. Il parrocchetto, però, ha subito mostrato estremo interesse per il calice di vino che aveva tra le mani.

Proprio per cercare di intingere il becco, l’uccellino è volato subito sul braccio dell’uomo, cercando di scendere sempre più verso il polso. Solo a quel punto, il parroco ha tentato di mandarlo via, cercando di salvare il bicchiere.

Il parrocchetto però insisteva e la scena non poteva più essere trascurata: da qui i numerosi video che hanno iniziato a circolare sul web, rendendo l’accaduto estremamente virale.

Molti fedeli, inoltre, hanno letto l’incursione del parrocchetto come un segno religioso importante, in quanto la messa celebrata era in onore di San Francesco. Dunque all’evento singolare e bizzarro è stato anche riconosciuto un valore importante.