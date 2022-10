Stefano Cucchi, è morta la madre | “Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano”

Si è spenta dopo una lunga malattia Rita Calore, la mamma di Stefano Cucchi, ad annunciarlo sui social l’avvocato della famiglia, Fabio Anselmo.

Il caso Cucchi negli anni, oltre a diventare un caso di Stato, è diventato anche un fatto intimo che ha colpito tutti. A prescindere dalle reazioni che si sono accavallate in più di dieci anni, la storia di Stefano ha colpito non solo per la ferocia dei suoi aguzzini, il cui compito sarebbe stato proteggerlo, ma per la forza di volontà della famiglia del giovane che non si è mai arresa alla versione “ufficiale”, quella di facciata, che voleva Stefano morto per un fatale errore.

Eppure, nel dolore può nascere la salvezza e la storia di Stefano e di tutta la sua famiglia ne è la prova. Riecheggia nella memoria collettiva, come se fosse solo accaduto ieri, la gigantografia di Stefano pestato a sangue impugnata da Ilaria Cucchi, la sorella, che ha sempre voluto che giustizia e verità venisse fatta, e non solo in nome di Stefano. Tuttavia, portare avanti la verità, in questo caso, significava scoperchiare definitivamente il vaso di Pandora con tutte le contraddizioni che lo Stato – e non solo italiano – si porta con sé.

Meglio pensare che Stefano, in quanto emarginato e non funzionale alla stessa società, se lo fosse cercato, alla fine, quel brutale pestaggio in caserma. Ma per Ilaria, Rita e Giovanni non è mai stato così, nemmeno quando hanno provato a depistare le indagini.

Rita Calore e la sua battaglia per far giustizia

Così, solo lo scorso aprile i due carabinieri, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, che erano stati già condannati per la morte di Stefano Cucchi, sono stati definitivamente condannati dalla Cassazione, con una diminuzione di pena da 13 a 12 anni. “Sono sotto shock, non credevo sarebbe mai arrivato questo giorno. Anni e anni della nostra vita sono stati distrutti, ma oggi ci siamo. E le persone che ne sono stati la causa, i responsabili, sono stati sono stati condannati”, aveva dichiarato Ilaria subito dopo la sentenza.

Ma già nel 2020 Rita Calore aveva confessato un dolore infinito che non si era acuito e l’aveva provata nel profondo. “Questa storia ci ha distrutto fisicamente e economicamente, abbiamo passato momenti terribili, abbiamo chiesto prestiti in banca per far fronte alle spese del processo”, ha detto la mamma di Stefano Cucchi. “Il lavoro ne ha risentito, lo studio, dove lavorava anche mia figlia Ilaria, è andato sempre peggio, alcuni nostri dipendenti sono andati via. Per dieci anni non ho mancato un’udienza, poi mi sono ammalata prima io, poi mio marito”.

E oggi, dopo una lunga malattia, la mamma di Stefano si è spenta, a causa di un tumore diagnosticato nel 2019. Ad annunciarlo sui social è stato l’avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo. “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed #Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”.