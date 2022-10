Bambini usati come pacchi postali? Succedeva davvero ma in molti non lo sanno

L’invio e la consegna di pacchi è da moltissimo tempo una pratica assolutamente comune e facile da eseguire.

Anche negli USA, assieme al servizio postale, sono attive numerose società private come UPS, FedEX e OnTrac che si occupano dell’invio e della consegna dei pacchi.

Nel 1913 le poste statunitensi introdussero un servizio, denominato Parcel Post, che serviva a gestire la posta “troppo pesante”. A partire dal 1 gennaio 1913 gli americani potevano quindi inviare anche i pacchi troppo ingombranti tramite l’ufficio postale: un vantaggio enorme per le imprese, poiché agricoltori, produttori e rivenditori potevano ora spedire molti dei loro prodotti direttamente a casa dei consumatori.

Ma quanto raccontato dal sito Snopes mette davvero i brividi. Nei primi anni del servizio Parcel Post, prima che l’ufficio postale degli Stati Uniti implementasse regolamenti più specifici, le persone arrivavano a spedire anche i bambini.

Nel 1913, infatti, era perfettamente legale spedire i bambini per posta. Con i francobolli attaccati ai loro vestiti, i bambini viaggiavano in treno verso le loro destinazioni, accompagnati da portalettere. Un giornale riferiva che i genitori pagavano cinquantatré centesimi per spedire la propria figlia a trovare i nonni.

Non ci è voluto molto per diffondere questa notizia per tutto il Paese (con tanto di foto…) e rendere così urgente una legge che rendesse illegale inviare bambini per posta.

In Ohio nel 1913 il primo caso di bambino spedito per posta

Va comunque detto che questa pratica non era molto comune. I pochi esempi documentati di bambini inviati per posta riguardavano persone che conoscevano gli impiegati delle poste nella loro zona e chiedevano di ‘spedire’ i loro figli ad una distanza relativamente breve, molto spesso proprio per andare a trovare alcuni parenti che abitavano poco lontano.

Tuttavia, in altri casi veniva scelta questa modalità per consentire ai bambini di viaggiare sui treni senza la necessità di acquistare un biglietto.

Già il 17 gennaio 1913, poche settimane dopo l’introduzione del servizio Parcel Post, il New York Times riferì che il Postmaster General – il Direttore Generale delle Poste, ndr – stava valutando (probabilmente con una puntina di ironia) l’opportunità di inviare bambini per posta, definendola “una vera e propria industria nascente” ma al tempo stesso evidenziando che i regolamenti consentivano di inviare per posta solo api e insetti.

Tuttavia, due settimane dopo il Times riferì che un postino di Batavia, in Ohio, aveva consegnato un bambino mandato dai suoi genitori a trovare sua nonna che viveva a circa un miglio di distanza. Il postino in questione, Vernon O. Lytle, venne ritenuto il primo uomo “ad accettare e consegnare un bambino vivo come pacco postale”.

Negli anni successivi si susseguirono altri casi di bambini inviati per posta, prima che le poste statunitensi decidessero di mettere fine a questa pratica.

Ma stando ad alcune indagini più recenti sembra che il tutto sia stato molto gonfiato e che i veri casi siano solo due: entrambi riguarderebbero bambini messi su vagoni ferroviari come “posta merci”, più economica rispetto all’acquisto di un normale biglietto del treno.