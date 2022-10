“Benedire le unioni gay? Perché no?”: dopo Don Giulio nuove clamorose aperture

Dopo il caso eclatante di Don Giulio, il prete dell’inclusione che accetta i gay, emergono nuovi casi di apertura nella chiesa.

Le Iene si sono occupate del caso di Don Giulio, ma ora non è l’unico ad essere favorevole alle unioni tra persone gay.

A Le Iene si è discusso di uno dei tempi più caldi di sempre, l’approvazione da parte die preti dei legami tra persone omosessuali. A sostegno del prete diventato simbolo delle unioni tra gay, don Giulio, ci sono tantissime persone: bambini, donne e anziani che si sono uniti per sostenere il prete nella sua battaglia.

Dopo Don Giulio altri preti a favore delle coppie gay

Il caso si Bonassola rappresenta uno spartiacque nel mondo ecclesiastico. Il parroco del paese è stato sostenuto da tutti con una manifestazione organizzata proprio per lui, per aiutare questo sacerdote nelle sue battaglie per i diritti civili. Su tutte quelle per le coppie gay. A fermalo nel suo intento il vescovo a sostegno di un mondo della chiesa ancora arcaico e poco proiettato al futuro. Ma non è il solo caso.

Anche il parroco di La Spezia, don Francesco Romano, è a sostegno di don Giulio. “La Chiesa ha sbagliato a sospendere Giulio Mignani”, ha dichiarato. Anche lui quindi a favore delle unioni omosessuali. Per molto tempo è stato parroco di San Gabriele, a Palermo, e insieme a son Cosimo Scordato, altro sacerdote di frontiera, ha scritto una lettera. L’apertura dei parroci nei confronti delle unioni gay on resta dunque un caso isolato.

Scrive: “Nel Paese c’è un clima “pieno d’odio, a tutti i livelli”, e dunque è il momento di dirsi pronti a benedire in chiesa le unioni dello stesso sesso. “Se due ragazzi o due ragazze mi dicono che si vogliono bene – sorride – non è mio compito giudicarli”. Via libera alla benedizione: “Sono unioni civili. Il matrimonio religioso è un’altra cosa. Se c’è un omosessuale credente il sacerdote può benedirlo. Siamo tutti figli di Dio: l’elemento fondante di una coppia è l’amore. Se c’è quello il resto non conta”.

Insomma ormai un’epoca che cambia a favore di un unione che non preveda solo uomo-donna. Sul cambiamento che la Chiesa dovrebbe fare in questo senso anche don Romano è molto chiaro, come riporta Dagospia: “La società cambia. Dobbiamo cercare di proporre il messaggio cristiano a una società che cambia”. E voi che ne pensate della nuova direzione ecclesiastica in tema di diritti civili?