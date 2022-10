Copiare, farlo con talento: l’incredibile metodo per passare un esame pensato da uno studente

Uno studente stavolta si è proprio superato: ecco il suo stravagante piano per riuscire a superare un test universitario.

Ne abbiamo viste di tutti i colori, ma stavolta uno studente ci ha proprio lasciato a bocca aperta. Del resto, non per niente la chiamano l’arte di copiare!

Infatti in questi anni, se non decenni gli studenti si sono sbizzarriti trovando le soluzioni più geniali per riuscire a copiare e per avere la sicurezza di superare gli esami. Che siano la scuola superiore o l’università, i trucchetti più o meno sono molto simili. Ma stavolta un ragazzo si è proprio superato.

Copiare è una forma d’arte!

Ci sono centinaia di soluzioni per cercare di copiare e ormai molti studenti le conoscono tutte. Ma ha fatto notizia un tweet pubblicato da una professoressa, nel quale ha raccontato uno dei trucchetti più ingegnosi mai realizzati da uno dei suoi studenti.

Quando si parla di copiare di solito ci si fa riferimento ad una persona che è molto brava a non farsi scoprire. Ma in questo caso, le cose sono un po’ diverse. Infatti il piano messo a punto da uno studente spagnolo non è andato come sperato. Anche se online molti utenti hanno affermato che la sua idea è stata una vera e propria opera d’arte. In poche parole, per cercare di superare l’esame, questo studente non ha fatto altro che incidere accuratamente tutti i suoi appunti di diritto civile processuale su delle penne che aveva con sé.

Per questo motivo alcuni giorni fa la professoressa universitaria spagnola ha pubblicato online le foto di quella che potrebbe essere definita una penna truccata. Yolanda De Lucchi, che utilizza il suo nome utente Twitter @processaleando, ha condiviso le immagini ingrandite di un paio di penne in cui è leggibile il testo del Codice di procedura civile. Insegnante dell’Università di Malaga, ha spiegato che anni fa confiscò le penne di uno studente. Quindi quando alcuni giorni fa le ha ritrovato pulendo il suo ufficio ha deciso di condividerle con gli altri utenti. La professoressa ha semplicemente accompagnato la foto con la seguente didascalia: “Che arte”.

Il suo tweet, pubblicato alcuni giorni fa, è diventato subito virale: nel giro di poco tempo ha raggiunto quasi 3 milioni di likes. Un utente ha commentato: “Se ti impegni così tanto per imbrogliare, potresti anche studiare!”. Un altro ha aggiunto: “Bisogna ammirare l’ingegno per certi versi. Ma viene da chiedersi: Il materiale del corso non poteva essere memorizzato nel tempo necessario per incidere queste penne?” Bella domanda. Magari anche lo studente in questione, finito di incidere tutte le penne, ha pensato al stessa cosa.