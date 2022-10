Fail bollente per la star del fitness: un incidente durante un esercizio diventa virale – VIDEO

Un piccolo incidente che, per certi aspetti, non è affatto dispiaciuto al popolo del web: ecco cosa ha combinato la nota influencer fitness

Il mondo del fitness è davvero molto seguito sul web, tant’è che appassiona milioni di utenti sui social. Numerose, infatti, sono le influencer che si sono lanciate in questo macrocosmo con successo, facendo del proprio stile di vita un vero e proprio business. Anche loro, però, non sono immuni dai piccoli imprevisti del mestiere…

Questi personaggi pubblici condividono ogni giorno sui social i propri workout, mostrando dunque i loro allenamenti per mantenere il fisico così asciutto e scolpito. Certo è che ogni corpo è diverso l’uno dall’altro e necessita di una scheda fitness ad hoc per ricavare benefici dagli esercizi ginnici.

Alcuni influencer, oltre all’argomento “palestra”, hanno scelto di parlare anche di nutrizione, mostrando ai follower il proprio regime alimentare. Anche in questo caso, è importante ribadire che ogni fisico reagisce in modo differente ed è giusto rivolgersi ad un professionista per perseguire determinati obiettivi.

Ad ogni modo, il ruolo di questi personaggi pubblici è semplicemente quello di educare i loro follower ad uno stile di vita sano, fatto di un corretto bilanciamento tra esercizio fisico e dieta equilibrata…

Incidente hot per la star del fitness: ecco il video dell’accaduto

Tra gli influencer più famosi di questa categoria, troviamo l’ammaliante Jen Selter. La ragazza è estremamente amante della palestra e della corretta alimentazione, motivo per cui non fa mai mancare ai suoi 13 milioni follower i suoi esercizi fisici e le sue ricette super healthy. Nell’ultimo suo video, però, qualcosa è andato storto…

Come ogni giorno, la ragazza ha voluto mostrare al suo seguito i suoi esercizi. Essendo Halloween molto vicino, ha scelto di vestirsi ha tema: ha indossato, dunque, un body con stampe a mo dì ragnatele e ha iniziato a fare squat con una zucca gigante tra le mani.

Dov’è la stranezza? Non appena ha cominciato ad andare giù per fare i piegamenti sulla gambe, il body si è improvvisamente slacciato, lasciando in mostra per un istante il suo statuario lato b, in leggera controluce.

La ragazza è rimasta così piegata a terra tra una risata e l’altra: forse per questo ha scelto ugualmente di pubblicare il video del momento su TikTok, dove ha raggiunto ben 14 milioni di visualizzazioni. Visto il successo, l’ha poi postato anche su Instagram e ve lo mostriamo qui in basso…