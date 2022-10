Il lavoro dei sogni, pagati per viaggiare in camper | Quanto si guadagna e come candidarsi

Viaggiare a costo zero e ricevendo addirittura uno stipendio. È boom di richieste per la proposta da sogno: ecco quali sono i requisiti per essere selezionati

È un pò il sogno di tutti quello di rompere con la classica routine casa-lavoro, in attesa dell’agognato week end da trascorrere il più delle volte rilassandosi sul divano o

facendo qualche breve gita fuori porta, per iniziare a viaggiare tutti i giorni, alla scoperta del mondo. Ebbene alcuni fortunati non solo potranno farlo, ma verranno pure

pagati per imbarcarsi nell’avventura della vita. E saranno anche dotati del mezzo per sposarsi da una città all’altra, un meraviglioso camper. Può sembrare un sogno o la trama

si un film di avventura ma è tutto vero: il lavoro dei sogni prevede infatti di viaggiare, a bordo di un camper accessoriato di tutto il necessario, tra Australia e Nuova

Zelanda, ricevendo una paga mensile da sogno e con una serie di requisiti che tutto sommato sono alla portata di gran parte degli amanti dei viaggi.

Viaggiare in camper con stipendio e senza spese: la singolare offerta di lavoro

Ma chi ha pubblicato questa succulenta offerta di lavoro che prevede, di fatto, di essere pagati per viaggiare? Lo ha fatto l’agenzia Deel, che sta cercando content creators a

tema viaggi i quali, nel corso della loro avventura, dovranno pubblicare foto, video ed altri contenuti sulle piattaforme social dell’azienda. Come spiegato dalla Cnbc, tra le

prime a riportarte la notizia, si tratta davvero di un’occupazione lavorativa, pur rappresentando il sogno nel cassetto di milioni di persone nel mondo. Ed i vantaggi sono

molteplici dal momento che non si dovrà spendere assolutamente nulla: il cibo, l’attrezzatura e qualsiasi spesa per i vari spostamenti, a cominciare da quella per il

rifornimento, verranno coperte dall’azienda che inoltre si occuperà di pagare ad ogni viaggiatore un lauto stipendio mensile. Sapete quanto si guadagnerà? Ben 5000 dollari

neozelandesi al mese, ovvero circa 2.800 euro, davvero niente male considerato il fatto che migliaia di persone sarebbero pronte a mettersi in viaggio anche per cifre nettamente

inferiori.

Quali sono i requisiti per essere scelti

Ovviamente non tutti potranno essere ‘assunti’ e l’azienda si occuperà di effettuare una selezione per individuare i content creators più adatti alle proprie esigenze. Ma i

requisiti per candidarsi sono decisamente alla portata di tutti: oltre al passaporto valido, elemento essenziale per poter fare questo lavoro, sono richiesti una patente di

guida, ed un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Si richiede inoltre una buona conoscenza nell’uso dei social network e nella realizzazione di riprese

video. Il principale requisito che porterà ad una forte scrematura è la richiesta di avere un’esperienza di almeno 3 anni come gestore di account social, come brand ambassador o

come influencer. Tra gli altri requisiti vi è quello di essere in grado di organizzare riunioni in remoto e di intervistare clienti e società partner dell’azienda.

Come candidarsi

Si viaggerà a bordo del camper, moderno e super accessoriato, e il portafoglio potrà essere lasciato a casa: verranno pagati anche i visti ed i voli per raggiungere Australia e Nuova Zelanda; inoltre al lavoratore verranno consegnati un pc portatile, altri accessori tecnologici e le spese per l’assicurazione sanitaria saranno coperte. E non è tutto: l’orario di ‘lavoro’ sarà libero e flessibile. Non verrà infatti richiesto un monte ore giornaliero quanto piuttosto di rispettare le scadenze e la periodicità richiesti dall’azienda. Che aspettate? C’è ancora poco tempo per candidarsi sul sito jobs.ashbyhq.com/deel.