La casa galleggiante è costata 1,2 milioni ma l’inaugrazione è un disastro: le immagini lasciano senza parole

Una casa galleggiante unica nel suo genere non ha fatto una bella fine: è arrivata a malapena alla cerimonia di inaugurazione!

Dopo anni spesi nella progettazione e nella costruzione, la casa galleggiante era pronta per fare il suo debutto, tenutosi alla fine di settembre. Perciò, i costruttori hanno pensato bene di aprirle al pubblico, in modo tale che anche quest’ultimo potesse apprezzarne la bellezza e la tecnologia impiegata per la sua realizzazione. Ma dopo alcuni giorni dalla sua apertura, è successo ciò che i costruttori non avrebbero mai pensato che accadesse. L’incoveniente ovviamente ha lasciato sbalorditi i presenti, per non parlare dei progettisti.

La SeaPod, questo il suo nome, era stimata a circa 1,2 milioni di euro ed era completa di vasca idromassaggio, finestre panoramiche e un esterno imponente. I primi giorni si è rivelata un successo clamoroso, soprattutto per i visitatori che hanno avuto la possibilità di visitare il suo interno. Ma questo entusiasmo è durato ben poco. Scopriamo insieme i dettagli.

La casa galleggiante in bilico

Nel periodo di inaugurazione della SeaPod, la casa futuristica situata nella favolosa Marina di Linton Bay, nello stato di Panama, ha iniziato a inclinarsi. Non solo, è finita parzialmente sommersa e gravemente inclinata nell’oceano. Un imprevisto ovviamente che nessuno si sarebbe aspettato, soprattutto da una struttura nuova di zecca. Ma cosa è successo esattamente?

La SeaPod è affondata molto rapidamente a causa di un malfunzionamento della tecnologia di zavorramento, riempiendo d’acqua la vasca idromassaggio e portando quasi a fondo l’intera casa. Nessuno fortunatamente si è fatto male (né si è bagnato) e la SeaPod ha subito lievi danni estetici. Inoltre, grazie alla visione ecologica dei costruttori, Ocean Builders, non si sono verificati danni ecologici nell’area. L’azienda ha pubblicato un articolo e rilascerà anche un rapporto completo sull’accaduto. Almeno il pubblico ha apprezzato la trasparenza che i costruttori hanno deciso di avere su questa invenzione unica nel suo genere e che potrebbe causare un impatto serio sugli ecosistemi oceanici.

Le SeaPod è una casa progettata per la semplicità, la facilità di produzione e di trasporto e per essere “eco-restaurative”, con prezzi che vanno da 290 mila euro a 1,2 milioni di euro. Ogni casa ha tre semipiani e si erge a più di 2 metri dall’acqua grazie a tubi d’acciaio riempiti d’aria sotto la superficie. Secondo i produttori, ciò garantirebbe un incredibile comfort e stabilità.