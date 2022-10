La moneta da un centesimo che vale mezzo milione di euro: ecco come riconoscerla | Controllate il portafoglio

Qualcuno potrebbe, a sua insaputa, possedere una moneta da 1 centesimo il cui valore è, oggi, stimato in mezzo milione di euro. Controllate il portafoglio

Può una singola monetina del valore di appena un centesimo far cambiare vita ad una persona? A quanto pare sì e qualcuno potrebbe addirittura averla in casa o nascosta in qualche anfratto del proprio portafoglio. Si tratta infatti di un pezzo raro e, dunque, ricercatissimo dai collezionisti alcuni dei quali sarebbero disposti a sborsare una vera fortuna per diventarne i nuovi proprietari. È bene dunque controllare tra le proprie monete in casa, nel salvadanaio o nel portafoglio per verificare se la propria vita possa davvero mutare drasticamente perchè, badate bene, la monetina in questione ha un valore stimato in mezzo milione di euro. Ecco dunque com’è fatta.

Una moneta rarissima: è da un centesimo ma vale fino a mezzo milione

Potreste già averla senza saperlo e, trovandola nella propria abitazione, scoprireste di essere diventati immediatamente ricchi. Del resto sono molteplici le monete che, solitamente per una precisa ragione, acquistano un valore immenso e alcune di esse raggiungono anche le decine o addirittura le centinaia di migliaia di euro. La ragione è, sovente, da ricercare nel fatto che sono state coniate con alcuni errori e tale caratteristica le rende estremamente raro dato che sono pochi gli esemplari rimasti in circolazione dopo che è scattato il ritiro della moneta errata.

Gli errori di conio più comuni

Un esempio? Il famoso 500 lire con le vele delle Caravelle controvento, una moneta in argento presentata alla fine del 1957: fu proprio un capitano della marina a scoprire l’errore in quella che è considerata la prima e più famosa moneta d’argento coniata dalla Repubblòica Italiana, un’emissione voluta dall’allora Ministro del tesoro Giuseppe Medici. Un altro esempio può essere, invece, una moneta da un centesimo coniata nello stampo di quella da 2 centesimi, un errore che la rende più unica che rara.

Apparendo così praticamente identica alle altre, per quanto riguarda i rilievi sopra riportati, ad eccezione di questo dettaglio che solo osservandola con attenzione potrà essere notato. Ci sono altri errori di conio quali la moneta con una sola faccia coniata o quelle con il tondello interno deformato. Prima di cantare vittoria è però ricordarsi che spesso vengono coniate monete anche in occasioni particolari come anniversari o ricorrenze varie e, quindi, occorre sempre fare affidamento su di un occhio esperto per avere la certezza di trovarsi davvero dinnanzi ad un errore di conio.

Come riconoscere la moneta da mezzo milione di euro

Tornando al famoso centesimo, si tratta di una moneta tedesca ed è rarissima per via di uno specifico errore, probabilmente dovuto ad un momento di distrazione. Infatti anzichè essere stata coniata in bronzo è stata coniata sul metallo utilizzato per le monete di valore superiore (quelle da 10 centesimi). Ma non è tutto: i disegni riportati su di essa non sono quelli solitamente associati alla moneta da un centesimo in quanto al posto della Porta di Brandeburgo è presente un ramoscello di quercia.

La sua quotazione è stata fissata in 400mila euro ma, se messa all’asta, potrebbe avvicinarsi sicuramente al mezzo milione. Ciò che però resta da capire è se si tratti a tutti gli effetti di una moneta autentica o meno, in quanto in questo ambito il rischio di una truffa è sempre dietro l’angolo. Solo l’occhio esperto di una persona che conosce questo genere di errori potrà togliere ogni dubbio: prudenza, sempre.