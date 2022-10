Le leggende metropolitane sugli aerei | Dalle turbolenze al Covid-19: l’assistente di volo sfata i miti

Sui voli aerei circolano molte leggende metropolitane, come ad esempio il fatto che gli assistenti di volo non abbiano alcuna paura delle turbolenze.

Non sembra essere così, come rivelato proprio da un’assistente di volo al Sun. Anche se l’equipaggio può sembrare molto calmo quando l’aereo comincia a tremare, in realtà ogni membro sa bene che le turbolenze sono da prendere con le pinze. Quando la turbolenza è lieve il tremore è minimo, ma quando si arriva al livello estremo la pericolosità aumenta. L’assistente di volo racconta di aver visto nei casi più pesanti anche persone che hanno colpito il soffitto o che sono state scaraventate attraverso la cabina: situazioni che ovviamente spaventano anche i più calmi.

Tutti coloro che hanno molta paura delle turbolenze dovrebbero sedersi il più vicino possibile alla parte anteriore dell’aereo, dato che in questi casi il mezzo si comporta come un’onda. Nella parte anteriore dell’aereo, infatti, si può avvertire un leggero urto, ma quando raggiunge la parte posteriore la sensazione aumenta di gran lunga.

Gli assistenti di volo sono tenuti a trattenere i passeggeri ai loro posti in queste situazioni (ricevono anche un addestramento proprio su questo). Non è raro che qualcuno si lamenti per questa cosa, affermando che gli assistenti non avrebbero l’autorità per fare ciò: non è così, anche se ovviamente le regole sono diverse in base alla compagnia.

Dall’apertura porte al lancio dei rifiuti in volo: tutte le leggende

Un altro aspetto di cui si parla di tanto in tanto è la possibilità che i passeggeri possano aprire le porte dell’aereo a metà volo.

L’assistente di volo fa presente al Sun che è fisicamente impossibile, dato che le porte dell’aereo sono sigillate dalla pressione esterna: fino all’atterraggio quelle porte rimangono chiuse, indipendentemente dalla forza proveniente dall’interno.

Tuttavia, a volte la pressione può far muovere le maniglie delle porte, spaventando sia i passeggeri che gli assistenti di volo.

Infine, negli ultimi tempi si è diffusa anche la paura che l’aria che circola all’interno degli aerei possa aumentare il rischio di contrarre il Covid-19.

Chiaramente i passeggeri che prendono gli aerei sono moltissimi, pertanto non si può escludere che qualcuno sia effettivamente positivo: tuttavia, il sistema aereo a bordo non causa una diffusione maggiore del virus.

Il sistema d’aria a bordo funziona sostituendo regolarmente l’aria in cabina con aria proveniente dall’esterno dell’aereo, il che significa che eventuali virus o insetti vengano espulsi dall’aereo a metà volo. Pertanto, è molto più probabile che l’aria che si respira in volo sia pura e priva di germi.

Ma è vero che gli aerei fanno cadere i rifiuti della toilette quando si trovano in volo? Un’altra leggenda che l’assistente di volo smentisce categoricamente. “Abbiamo serbatoi a bordo dell’aereo che immagazzinano tutti i liquami, spesso sul retro dell’aereo. Quando il mezzo atterra, i rifiuti vengono portati via da un camion che li trasporta alle fogne”.