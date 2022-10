Mille bolle blu in cielo: immagini impressionati | Di cosa si tratta? Ce lo spiega la NASA

Delle insolite macchie blu stanno aleggiando attorno alla Terra, sembra un film di fantascienza, eppure queste strane immagini hanno una spiegazione, anzi più di una, più che valida. Parola di NASA.

Vi siete mai chiesti come appaia la nostra Terra vista dallo spazio e quale meraviglie siano contenute in esso e nel suo tempo infinito? Il solo pensiero fa venire le vertigini, eppure mentre noi pensiamo alla nostra vita e ai problemi quotidiani che ci affliggono, il resto del mondo va avanti per la sua strada nel suo silenzio assordante che sa di calma ancestrale.

Un collegamento, però, esiste e grazie alla NASA noi oggi possiamo sapere cosa ci accade molto, ma molto più intorno, godendo delle meraviglie della natura che si trovano al di fuori della nostra portata umana e per questo intrinsecamente fragile. Così, sappiamo bene che non siamo soli, che oltre al nostro Pianeta ce ne sono tanti altri, che abbiamo attorno un satellite naturale bianco e candido e che noi, in questo esatto momento, stiamo ruotando attorno al sole.

Sembra quasi una magia, ma è solo la vita che fa il suo corso, anche se, per renderla più “logica”, noi umani l’abbiamo contaminata con la follia pur di sopravvivere tra gli eoni dello spazio e del tempo, come dimostra il fascino per gli UFO e gli extraterrestri. Tuttavia, delle insolite macchie blu stanno aleggiando attorno alla Terra, come in un film di fantascienza. La Nasa, però, ha voluto spiegare di cosa si tratta realmente. Don’t panic!

Le strane macchie blu attorno alla Terra