Campagna elettorale shock: politico gira un video a luci rosse per presentare la candidatura

Un politico ha deciso di presentarsi agli elettori in un modo alquanto inusuale e decisamente originale: creando un video a luci rosse.

Un politico americano, candidato per il congresso ha pubblicato un video a luci rosse per la sua campagna elettorale. Così facendo ha voluto evidenziare il suo atteggiamento positivo in materia sessuale.

Mike Itkis, questo il suo nome, al momento è sfavorito contro il suo avversario, Jerry Nadler per entrare nel congresso americano rappresentando il dodicesimo distretto di Manhattan.

Un video che ha fatto discutere

Il politico in questione ha ha postato il video, della durata di 13 minuti, su un popolare sito porno online che lo ritrae mentre fa sesso con la pornoattrice Nicole Sage. Questo quanto dichiarato dall’uomo: “Se mi fossi limitato a parlarne, non avrei dimostrato il mio impegno sul tema. Il fatto che l’abbia fatto davvero è stata un’esperienza formativa enorme, che ha influenzato i punti della mia piattaforma”.

Secondo il sito della sua campagna elettorale, i temi che ha deciso di portare includono la legalizzazione della prostituzione e l’esplicitazione dei diritti sessuali. Infatti la positività al sesso è uno dei tre temi della campagna, tutti però poco dettagliati, almeno sul suo sito. Itkis, che si identifica come “Non sposato. Senza figli. Non celibe. Ateo”, sembra anche prendere di mira il pagamento degli alimenti per i figli, scrivendo che “agli uomini non dovrebbe essere richiesto di mantenere i figli biologici senza un accordo preventivo”.

Itkis ha detto che il video chiamato “Bucket List Bonanza” è stato il primo in cui ha svolto atti sessuali di fronte ad una telecamera e ha insistito sul fatto che non è un esibizionista. “Sono molto introverso”, ha detto. “Sono una specie di nerd che non ama essere al centro dell’attenzione se posso evitarlo. Ma ho pensato che le questioni che sto cercando di affrontare sono così importanti… Volevo che si parlasse dei miei problemi in qualche modo”.

I video hard potrebbero diventare una tendenza politica. Il candidato al dodicesimo distretto di Manhattan infatti non è il primo a pubblicare questo genere di video. Nel 2021, il candidato al consiglio comunale Zack Weiner ha diffuso un altro video a luci rosse. L’avversario repubblicano di Itkis lo ha capito. “Devi fare quello che devi fare”. I media ignorano tutti coloro che non sono democratici in città”.