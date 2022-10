Caro energia, Albano mostra la bolletta a Cartabianca | La cifra è da capogiro

La guerra in Ucraina ha provocato un’inflazione che non sembra avere freni e un aumento molto pesante sulle bollette di luce e gas.

Una situazione che non ha fatto altro che incrementare le condizioni di difficoltà di moltissime famiglie italiane, con uno scenario futuro che sembra ancora peggiore. Le previsioni per i mesi invernali parlano infatti di bollette astronomiche, con il nuovo governo Meloni che dovrà trovare fin da subito delle soluzioni per evitare il collasso.

Gli effetti delle bollette altissime stanno colpendo tutti, compresi alcuni personaggi famosi che si stanno vedendo recapitare tariffe di luce e gas a dir poco stellari.

Albano Carrisi è uno di quelli che ha già ricevuto bollette salatissime e ha deciso di mostrarle a tutti gli italiani. Il popolare cantante di Cellino San Marco è intervenuto in diretta al programma Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, proprio per far vedere le incredibili cifre che sarà costretto a pagare.

“Siamo in ginocchio, la politica pensi agli italiani”

Albano ha voluto mandare un messaggio al mondo politico, chiedendo di interessarsi di problemi reali e di intervenire celermente nell’interesse del popolo italiano.

“L’Italia è in ginocchio e di questo si deve prendere cura il nuovo governo, ma pure l’opposizione – ha detto Albano Carrisi a Cartabianca – Insieme devono pensare al bene degli italiani. Si pensa più a fare lotta politica che a fare l’interesse del popolo italiano”.

“La prima emergenza da affrontare… qua con me ho… me l’hanno mandata.. energia elettrica”, dice il cantautore pugliese, mostrando le bollette di luce e gas per far vedere come le cifre siano aumentate vertiginosamente.

“Il periodo mio di gennaio-agosto 2021 127.492,11. Periodo gennaio agosto 2022: 385.605. Un aumento del 200,2%. Questa è un’emergenza, al di là di quello che sto leggendo per me, per tutti gli italiani, questo sbalzo mi sembra incredibile, è assurdo”, ha aggiunto Albano, sottolineando una volta di più gli enormi aumenti.

Da qui l’appello al nuovo esecutivo che entrerà presto in carica e che sarà guidato da Giorgia Meloni.

“Mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare. Mi auguro che non si facciano la guerra tra loro – le parole di Albano – Altrimenti a farne le spese sarebbe il popolo”.

Albano deluso da Putin: “Ha fatto cose gravi”

Il cantante di Cellino San Marco ha poi affrontato in maniera più specifica l’argomento riguardante l’invasione russa dell’Ucraina, parlando anche di Vladimir Putin con cui l’artista aveva un rapporto di amicizia.

“Se mi aspettavo questa guerra? No. Se mi avessero detto che avrebbe mandato i carri armati, avrei risposto ‘assolutamente no’ – ha affermato Albano – Era l’uomo più occidentale della Russia. Ho cantato cinque volte per lui, quello di oggi è un altro Putin”.

“Ha fatto cose gravi che non giustifico, dobbiamo subirle anche noi – ha poi concluso Carrisi – Siamo all’ottavo mese di conflitto, mi auguro che al nono possa nascere la parola pace, ne abbiamo bisogno tutti”.