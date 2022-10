DJ rapito assieme alla fidanzata | Arriva il drammatico epilogo

Il noto dj è stato rapito fuori casa mentre si trovava con la fidanzata: il finale è drammatico e ha sconvolto tutti.

Una storia che è finita nel peggiore die modi, con una notizia che proprio non avremmo mai voluto leggere.

Rapito insieme alla fidanzata fuori casa, Koray Alpergin, è il dj di 34 anni finito ora al centro delle cronache. L’artista di origini turche è stato preso insieme alla sua compagna lo scorso giovedì. Da quel momento non si sono avute più notizie fino al drammatico epilogo. Il noto presentatore radiofonico e tv turco e fondatore delle stazioni turche londinesi Bizim FM e Kral FM pare avesse a che fare con un giro di estorsioni, qualcosa che ovviamente non è finita affatto bene.

Rapito noto dj insieme alla fidanzata: il finale è drammatico

Il noto dj turco, proprietario anche della stazione Bizim FM, è stato ritrovato morto in un bosco qualche giorno dopo. Il suo corpo privo di vita è stato recuperato dalla polizia vicino a Loughton ovvero nella parte settentrionale di Londra. Ritrovata illesa invece la fidanzata che era stata rapita con lui proprio lo scorso giovedì.

Lo scorso sabato la polizia, senza fare nomi, aveva fatto sapere che due persone erano state rapite nell’Essex, così come riporta il The Sun. Dopo quasi 36 ore senza sapere nulla, gli amici della coppia hanno lanciato una campagna per scoprire cosa fosse successo, ma poi è arrivata la drammatica notizia. Solo il giorno dopo gli agenti hanno poi fatto la scoperta terribile, ritrovando il corpo della vittima ormai senza vita. Hanno così scoperto la morte di Koray Alpergin, DJ turco di 43 anni che viveva a Londra. La fidanzata che si trovava con lui durante il rapimento è stata lasciata libera e illesa.

Per l’omicidio sono stati arrestati tre uomini. Sono finiti sotto la custodia delle forze dell’ordine per essere interrogati per capire cosa sia accaduto e perché il dj turco sia stato ammazzato. Fondamentale anche la testimonianza della fidanzata rimasta illesa. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia da parte del pm così si potranno conoscere con esattezza le cause che hanno condotto alla sua morte.

Secondo una prima ricostruzione, il dj e la fidanzata, sono stati rapiti e fatti salire si un furgone proprio davanti la loro casa giovedì sera dopo essere tornati da una serata fuori nel centro di Londra. Subito dopo sarebbe avvenuto l’omicidio dell’artista mentre la sua fidanzata è stata rilasciata illesa.