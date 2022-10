L’ex assistente di Harry rivela tutto: cosa accadeva davvero a corte? | Svelati i retroscena

Trapelano nuove indiscrezioni sull’ex coppia reale più chiacchierata al mondo. Questa volta è l’ex assistente di Harry a rivelare cosa accadeva tra le sale di palazzo

Sono scottanti le rivelazioni ed i retroscena degli ultimi giorni che farebbero luce su quanto accadeva a corte quando Harry e Meghan Markle erano ancora reali senior. A parlare, questa volta, aggiungendo nuova acqua sul fuoco, è una persona molto vicina ad Harry ma a riportare il tutto è stato il noto autore Valentine Low, che ha condotto una serie di interviste ed effettuato varie ricerche per raccogliere contenuti inediti da inserire nel suo nuovo libro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown. E aggiungere nuovi tasselli al complesso puzzle che andrebbe a dipingere i comportamenti, dietro le quinte, dei membri della Famiglia Reale. Non è certo una novità che vi fossero tensioni con Harry e Meghan, tanto che i due avrebbero in seguito deciso di allontanarsi dal Regno Unito ed iniziare una nuova vita negli Stati Uniti.

Parla l’ex assistente di Harry, cosa accadeva a corte

Ma nel corso di un’intervista con il Daily Mail, Valentine Low ha aggiunto nuovi dettagli che vanno ad anticipare i contenuti del suo libro. Il giornalista ha spiegato che le dichiarazioni sarebbero dell’ex assistente di Harry, la quale avrebbe detto, “è come avere a che fare con degli adolescenti”, confessando tutte le difficoltà ed il crescente stato di frustrazione derivante dal dover lavorare al servizio dei Duchi di Sussex. E non è tutto perchè anche l’addetta all’organizzazione della copertura mediatica del matrimonio di Harry e Meghan si sentì dire dalla Markle, “Se potessi farlo fare a chiunque altro, lo farei”.

Tensioni e frustrazione crescenti con l’avvicinarsi delle nozze

Samantha Cohen è un nome molto noto per esperti e conoscitori della famiglia reale dato che prima di diventare l’assistente personale del figlio di Carlo lavorò anche per la Regina Elisabetta. Inizialmente i rapporti con Harry vengono descritti come positivi dato che di fatto si conoscevano da lungo tempo e la Cohen aveva già dimostrato massima professionalità nell’assolvere ai suoi compiti. La situazione sarebbe drasticamente cambiata con l’arrivo di Meghan andando via via peggiorando con l’avvicinarsi delle nozze. Il giornalista ha specificato: “Le hanno chiesto di svolgere mansioni che non rientrano nella norma. Ritengo sia stata trattata in maniera dura. Meghan le ha urlato contro”. Pare che la gestione dei media e dei dettagli da diffondere in merito alle nozze sia stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. E le tensioni sarebbero via via aumentate con scene di nervosismo e frustrazione che hanno reso la vita di corte, per i professionisti che gravitavano attorno alle coppia reale, molto dura.

Meghan Markle aveva ‘architettato’ un piano? Le ipotesi

C’è addirittura chi, tra i membri del personale, è arrivato a ipotizzare che Meghan avesse un preciso piano, ovvero quello di andare via, e dunque che tensioni e scontri fossero pensati e messi in atto in quest’ottica. L’ipotetico scopo sarebbe stato quello di sfruttare a suo favore sia la notorietà conquistata che la scia di negatività fatta ricadere sui reali. “Tutti sapevano che l’istituzione sarebbe stata giudicata in base alla sua felicità, L’errore commesso è stato pensare che lei volesse essere felice” ha raccontato a Low un ex membro del personale. Negli ultimi mesi, a seguito della scomparsa della Regina Elisabetta, dalla casa reale sarebbe stato avviato un tentativo di riappacificazione ma ricucire le spaccature provocate dal comportamento di Harry e William ed in particolare delle pesanti interviste rilasciate negli Stati Uniti è tutt’altro che facile.

Il tentativo di Kate Middleton

In tutto questo pare che Kate Middleton sia intenzionata a provare a tentare una riappacificazione. Sfruttando il viaggio in programma negli Usa per la prima settimana di dicembre quando la coppia si troverà a Boston. Harry e Meghan saranno in quei giorni a New York per essere premiati al Galà del Premio Ripple of Hope; e questa potrebbe essere l’occasione per ritrovarsi e provare a guardare avanti. Impresa non facile considerata la quasi irreparabile distanza tra William ed Harry…